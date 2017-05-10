Gabriel Deniz Yücel için Çavuşoğlu ile görüşecek

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediğini açıkladı. Sözcü, görüşmenin Somali Konferansı'nın düzenleneceği Londra'da gerçekleşmesinin planlandığını belirtti.

Gabriel'in Çavuşoğlu ile Deniz Yücel'in tutukluluğu konusunda görüşmek istediğine işaret eden Bakanlık sözcüsü, "Yücel'in geciktirilmeden serbest bıkarılmasını arzu ediyoruz" dedi. Sözcü, Deniz Yücel serbest bırakılıncaya kadar da Alman hükümetinin büyükelçiliğin gözetiminin devam etmesi ve tutukluluk koşullarının iyileştirilmesini istediğini vurguladı.

Sözcü, Yücel'in tutuklanmasını ise "uygunsuz, orantısız ve hukuk dışı" olarak nitelendirdi.

Sol Parti'den hükümete eleştiri

Alman hükümeti, Deniz Yücel için yeterli girişimde bulunmadığı gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştiriliyor. Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jan Korte, Alman hükümetinin Deniz Yücel konusunda harekete geçmek yerine sadece "kenardan eleştirel yorumlar" yaptığını söyledi. Hükümetin şimdiye kadar "ne mali desteğini durdurduğunu ne de askeri ve diğer konulardaki işbirliğine son verdiğini" ifade eden Korte, Türkiye'deki tutuklu muhaliflere yardım konusunda hiçbir adım atılmadığını söyledi.

Alman hükümeti, Sol Parti'nin Deniz Yücel konusunda baskı yapmak için Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebini geri çevirmişti.

Terör propagandası yapmak suçundan Türkiye'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel Silivre Cezaevi'nde tutuluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/ÖA/BÜ