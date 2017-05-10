T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gabriel Deniz Yücel için Çavuşoğlu ile görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel için Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşeceği bildirildi.

10 Mayıs 2017 22:11

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediğini açıkladı. Sözcü, görüşmenin Somali Konferansı'nın düzenleneceği Londra'da gerçekleşmesinin planlandığını belirtti.

Gabriel'in Çavuşoğlu ile Deniz Yücel'in tutukluluğu konusunda görüşmek istediğine işaret eden Bakanlık sözcüsü, "Yücel'in geciktirilmeden serbest bıkarılmasını arzu ediyoruz" dedi. Sözcü, Deniz Yücel serbest bırakılıncaya kadar da Alman hükümetinin büyükelçiliğin gözetiminin devam etmesi ve tutukluluk koşullarının iyileştirilmesini istediğini vurguladı.

Sözcü, Yücel'in tutuklanmasını ise "uygunsuz, orantısız ve hukuk dışı" olarak nitelendirdi.

Sol Parti'den hükümete eleştiri

Alman hükümeti, Deniz Yücel için yeterli girişimde bulunmadığı gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştiriliyor. Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jan Korte, Alman hükümetinin Deniz Yücel konusunda harekete geçmek yerine sadece "kenardan eleştirel yorumlar" yaptığını söyledi. Hükümetin şimdiye kadar "ne mali desteğini durdurduğunu ne de askeri ve diğer konulardaki işbirliğine son verdiğini" ifade eden Korte, Türkiye'deki tutuklu muhaliflere yardım konusunda hiçbir adım atılmadığını söyledi.

Alman hükümeti, Sol Parti'nin Deniz Yücel konusunda baskı yapmak için Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebini geri çevirmişti.

Terör propagandası yapmak suçundan Türkiye'de tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel Silivre Cezaevi'nde tutuluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/ÖA/BÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel TürkiyeDeniz YücelTürkDışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Sigmar GabrielMevlütSomali KonferansıLondraBakanlıkAlmanYücelPartiParti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24