Gabriel: Daha fazla yardım gerekli

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Dünya Mülteciler Günü kapsamında yaptığı konuşmada, küresel çaptaki mülteci krizinin üstesinden gelebilmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Almanya'nın bu sorunun üstesinden tek başına gelemeyeceğini belirten Gabriel, "Bütün dünyadaki mültecilerin acısını dindirmek ve uzun süreli mülteci krizlerinin patlak vermesini önlemek için ortak gayretlerin arttırılıp sorumluluğun adil şekilde paylaşılması gerekmektedir”, dedi.

Sigmar Gabriel Almanya'nın yardım çabalarında, Suriye ve komşu ülkeler örneğinde olduğu gibi mültecilere bulundukları yerde yardım etmenin öncelik taşıdığını ve Almanya'nın yaptığı yurtdışı insani yardımların son 5 yılda 10 katına çıkarıldığını, söyledi.

Suriye ve çevre ülkelerde milyonlarca kişinin altı yıldır mülteci hayatı yaşadığını hatırlatan Gabriel, Suriye krizinden etkilenenlere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yardımlara Almanya'nın 148 milyon Euro ayırdığını açıkladı.

65,5 milyon insan yaşadıkları yerleri terk etti

Almanya'nın dünyanın en çok insani yardımda bulunan devletleri arasında yer aldığını ifade eden Dışişleri Bakanı Gabriel "2016 yılında insani yardım çalışmalarına Almanya tarafından 1,3 milyar Euro harcandığını' sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre bütün dünyadaki mültecilerin sayısı 2016 yılında rekor düzeye çıktı. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hafta başında yayınladığı rapora göre, çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalanların sayısı 65,5 milyona yükseldi.

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DW/kna/dpa/AG/GA