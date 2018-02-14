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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Çavuşoğlu ile defalarca Yücel'i konuştuk

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in durumu konusunda "son hafta ve günlerde" defalarca görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

14 Şubat 2018 20:51

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'deki tutukluluğunun birinci yılında Yücel'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile "son hafta ve günlerde" birçok kez Deniz Yücel'in durumu hakkında görüşmelerde bulunduğunu belirten Gabriel, "Bu görüşmelerde mahkeme sürecinin hızlandırılması ve bağımsız Türk mahkemelerinin olumlu bir karar vermesini umduğumu söyledim" dedi. Bakan, görüşmelerin ne zaman ve nerede yapıldığı konusunda bilgi vermedi.

Merkel-Yıldırım görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de biraraya gelecek. Merkel-Yıldırım görüşmesinde de Yücel'in durumunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Görüşme öncesi ARD kanalının sorularını yanıtlayan Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya "Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" yanıtını verdi.

Alman muhalefeti tepkili

Yıldırım'ın açıklamaları Almanya'da muhalefetin sert tepkisiyle karşılaştı. Yeşiller partisinden Claudia Roth, NDR radyosuna açıklamada, Yıldırım'ın Yücel konusundaki açıklamalarının kendisine umut vermediğini söyledi. Roth, "Herhalde Almanya'nın geçici başbakanının moralini düzeltmek istiyor. Ancak biz bu tuzağa düşmemeliyiz. Gerçek bir düzelmeden bahsetmeyi gerektirecek hiçbir neden yok" dedi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de Yıldırım'ın açıklamalarını eleştirdi. Dağdelen, "Türkiye Başbakanı'nın bağımsız yargıdan bahsetmesi ironik" dedi. Erdoğan'a zikzak bir politikayla değil, net bir tavırla karşılık verilmesi gerektiğini belirten Dağdelen, "Merkel Yıldırım'ın önüne kırmızı halı sereceğine, silah ihracatını durdursun" diye konuştu.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) de Yücel davasında federal hükümetten daha fazla çaba göstermesini istedi. Birliğin başkanı Frank Überall, Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının hükümetin yükümlülüklerini unutmasına neden olmaması gerektiğini belirtti. Yücel'in işini çok ciddiye aldığını ve araştırmacı gazetecilik yaptığını ifade eden Überall, "Normalde çalışmalarından ötürü ödül alması gerekir, oysa o Türkiye'de hapiste" diye konuştu.

Deniz Yücel, geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi iradesiyle ifade vermek için gittiği emniyette Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta hesabına yönelik hacker saldırısı hakkındaki soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Deniz Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmadı.

AFP,dpa,rtr/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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