Gabriel: Avrupa Suriye'de daha aktif olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ortadoğu gezisinin bugünkü İsrail durağı öncesinde Ürdün’ün başkenti Amman’da temaslarda bulundu. Gabriel yaptığı açıklamada, “Avrupa Suriye’deki barış sürecine gözlemci olarak katılmamalı, aktif rol üstlenmeli” dedi.

Gabriel, Avrupa’nın daha aktif rol alması gerekliliğine "Avrupa’nın 500 milyonluk nüfusuyla Ortadoğu’daki savaş bölgelerine doğrudan komşu olmasını” gerekçe olarak gösterdi. Alman Bakan, "Sadece hep ABD'nin ya da Rusya’nın adım atarak Suriye'ye yönelik görüşmeler yapmasını beklemek, zor bir yaklaşım olur” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Nisan ayı başında düzenlenen G-7 toplantısında da Suriye Devlet Başkanı Esad’ın müttefikleri olan İran ve Rusya’nın da dahil olduğu Uluslararası Suriye Destek Grubu ile yeni görüşmeler başlatılmasından yana görüş bildirmişti.

Altı yıldır devam eden Suriye'deki iç savaşta yaklaşık 400 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bugün önce İsrail, daha sonra da Filistin Özerk Yönetimi ile temaslarda bulunacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/GA