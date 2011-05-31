-GABRİC'TEN İYİ HABER TRABZON (A.A) - 31.05.2011 - Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, Hırvatistan'da trafik kazası geçiren Drago Gabric'in, 1-2 gün içinde yoğun bakımdan çıkartılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Ayaz, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hırvat oyuncunun hayati tehlikeyi büyük oranda atlattığını belirterek, ''Özellikle uyutma ilaçlarının etkisi geçtikçe ve tedavi uygulandıkça Gabric'in durumunda sevindirici gelişmeler gözleniyor. Yapılan son muayenelerde oyuncunun bilincinin büyük oranda açıldığı görüldü. Yapılan sözlü uyarılara ve sorulara cevap verebiliyor. 1-2 gün içinde yoğun bakımdan çıkartılması düşünülen Gabric'in daha sonraki muayenelerine göre uygun tedavisine devam edilecek'' dedi. Ayaz, ''Gabric'in futbola dönüp dönmeyeceği konusundaki belirsizliğin ise halen devam ettiğini ve bu yönde bir yorum yapmanın şuan için çok erken olduğunu'' vurguladı. -İLK SORUSU: ''ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ KİM KAZANDI?''- Drago Gabric'in bilincinin büyük oranda yerine gelmesinin ardından ilk olarak Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımın kazandığını sorduğu bildirildi. Yapılan sözlü uyarılara ve sorulara cevap verebilen Gabric, babası Tonci Gabric'e Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazandığını sorduğu, Barcelona cevabını da alınca da bu kez golleri kimin attığı sorusunu yönelttiği belirtildi. Çeşitli konularda kendisine yöneltilen sorulara mantıklı ve düzgün yanıtlar verdiği belirtilen Gabric'in, ayrıca Türkçe sorulan sorulara da yine Türkçe cevaplar verdiği kaydedildi.