Gabriç iddialı konuştu

Gabriç, Trabzonspor Dergisi'nin Eylül sayısındaki röportajında,
Trabzonspor'da son yıllarda sol kanatta iyi oyuncular olmasına karşın bu
oyuncuların istikrar sağlayamadığına ilişkin soru üzerine, “Kesinlikle ben bu
mevkide istikrar sağlayacağıma inanıyorum. Zaten buna inanmasaydım buraya
gelmezdim. Oyun karakterime ve zihniyetime güvendiğim için buraya geldim. Burada
istikrarlı olabileceğimi düşünüyorum” dedi.
Bir diğer Hırvat oyuncu Cale'nin de savunmanın sol kanadında görev yapmasının
bir avantaj olacağını ifade eden Gabriç, “Aramızda iyi anlaştığımız için pas
alıp vermede ve uyumlu bir oyun ortaya koymakta birlikte oynama faydalı
olacaktır. Hem Cale, hem ben, hem de Trabzonspor için bu iyi bir durum” diye
konuştu.
Çok hızlı bir oyuncu olduğunu, sol ayağını iyi kullandığını kaydeden Gabriç,
özellikle orta konusunda iyi olduğunu düşündüğünü, genç olduğu için bunun
oynadığı takım için avantaj olacağına inandığını kaydetti.
Gabriç, Trabzonspor'un sol kanattaki alternatifleri konusunda ise “Birkaç
maçta bazen Alanzinho, bazen de Engin'i bu pozisyonda oynarken gördüm. Bu durum
rekabet yaratabilir. Benim istediğim de rekabet. Rekabet takım için her zaman
iyidir. Tek adam pozisyonunda olmak hoşuma gitmez” ifadelerini kullandı.
Hırvat futbolcu, idolünün Milan Rapaic ve Darijo Srna olduğunu, 33 numara
giymesinin nedeni de Srna'dan kaynaklandığını kaydetti.