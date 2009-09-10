Gabriç iddialı konuştu

Gabriç, Trabzonspor Dergisi'nin Eylül sayısındaki röportajında, Trabzonspor'da son yıllarda sol kanatta iyi oyuncular olmasına karşın bu oyuncuların istikrar sağlayamadığına ilişkin soru üzerine, “Kesinlikle ben bu mevkide istikrar sağlayacağıma inanıyorum. Zaten buna inanmasaydım buraya gelmezdim. Oyun karakterime ve zihniyetime güvendiğim için buraya geldim. Burada istikrarlı olabileceğimi düşünüyorum” dedi.

Bir diğer Hırvat oyuncu Cale'nin de savunmanın sol kanadında görev yapmasının bir avantaj olacağını ifade eden Gabriç, “Aramızda iyi anlaştığımız için pas alıp vermede ve uyumlu bir oyun ortaya koymakta birlikte oynama faydalı olacaktır. Hem Cale, hem ben, hem de Trabzonspor için bu iyi bir durum” diye konuştu.

Çok hızlı bir oyuncu olduğunu, sol ayağını iyi kullandığını kaydeden Gabriç, özellikle orta konusunda iyi olduğunu düşündüğünü, genç olduğu için bunun oynadığı takım için avantaj olacağına inandığını kaydetti.

Gabriç, Trabzonspor'un sol kanattaki alternatifleri konusunda ise “Birkaç maçta bazen Alanzinho, bazen de Engin'i bu pozisyonda oynarken gördüm. Bu durum rekabet yaratabilir. Benim istediğim de rekabet. Rekabet takım için her zaman iyidir. Tek adam pozisyonunda olmak hoşuma gitmez” ifadelerini kullandı.

Hırvat futbolcu, idolünün Milan Rapaic ve Darijo Srna olduğunu, 33 numara giymesinin nedeni de Srna'dan kaynaklandığını kaydetti.