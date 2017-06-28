Gabonlu golcüye yıllık 30 milyon Euro'luk teklif!

Çin kulübü Tianjin Quanjian, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Gabonlu Pierre Emerick Aubameyang'a yıllık 30 milyon Euro'luk teklif yaptı. Gabonlu golcüyü isteyen Çin ekibi, oyuncunun kulübüne de 80 milyon Euro'luk bonservis teklifinde bulundu.

Dortmund'un golcü oyuncusuna daha önce Fransa'nın Paris-Saint Germain kulübünden de teklif gelmiş, ancak rakam yaklaşık olarak yıllık 8 milyon Euro civarında kalmıştı.

Futbolculara ödediği rekor rakamlarla ünlenen Çin Süper Ligi'nde en çok kazananlar arasında 41.5 milyon Euro ile Arjantinli Ezequiel Lavezzi ve 40 milyon Euro ile Carlos Tevez yer alıyor.

28 yaşındaki Gabonlu golcü, geçen sezon Bundesliga'da Dortmund formasıyla çıktığı 32 maçta 31 gol ve 2 asiste imza atarak başarılı bir istatistiğe imza attı.