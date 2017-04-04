Gabar Dağı'nda saldırı: 3 asker hayatını kaybetti

Şırnak'ta, Gabar Dağı'nda güvenlik güçleri tarafından PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda tuzaklanan el yapımı bir patlayıcı infilak ettirildi. 3 asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Operasyonla ilgili olarak Şırnak Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar dağında devam eden operasyonlarda toplam beş Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup; Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı El Yapımı Patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu beş askerimiz yaralanmış, üç askerimiz şehit olmuştur" denildi.

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri bölgede operasyonlarını sürdürüyor.