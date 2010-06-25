G8'in sosyal gündemi

T24- Gelişmiş 8 ülkenin liderleri küresel ekonominin yanı sıra yoksulluk, bebek ölümleri ve AIDS’le mücadeleyi de konuşacak Yardım kuruluşları, kriz gerekçesiyle Afrika'ya yardımların kesilmemesini umut ediyor.



Deutsche Welle'de yer alan habere göre, geleneksel tedavi yöntemleriyle uğraşan Malavi yerlileri, kötü ruhları kovmak için dans ediyor. Burada bahsi geçen kötü ruhun modern tıptaki adı AIDS. Her ne kadar birçok Malavi artık bu amansız hastalıktan korunma yöntemlerini bilse de, ne yazık ki büyük bir bölümünün maddi durumu sabun veya plastik eldiven almaya bile yetmiyor. Bu kötü hijyen koşulları nedeniyle birçok bebeğe doğum esnasında HIV bulaşıyor.



Afrika'daki çocuklara yardım sağlayan bir organizasyon olan Worldvision'ın bünyesinde çalışan Dr. Marwin Meier, birkaç basit rahatsızlığın önüne geçilmesi halinde bile sayısız hayat kurtarılabileceğine dikkat çekiyor. Meier şöyle konuşuyor: "Yerel sağlık merkezlerinde bebeklerde görülen ishal vakaları iyi şekilde tedavi edilebilse çok hayat kurtarılabilir. Ya da örneğin sadece zatürreenin önüne geçilebilse, çocuk ölüm oranları yüzde 20 düşürülebilir. Zira hayatını kaybeden yaklaşık 9 milyon çocuğun büyük bölümünün ölüm nedeni basit bir akciğer enfeksiyonu ya da ishal."



"Çoğu henüz hayata geçirilmedi"



BM'in milenyum hedeflerinin belirlendiği genel kurul toplantısında, 2015 yılına kadar, açlığın pençesinde yaşayanların yarı yarıya azaltılması için birtakım kriterler belirlenmişti. Dr. Marwin Meier, aralarında Afrika'ya yapılan mali yardımın iki katına çıkartılmasının da bulunduğu birçok kriterin henüz hayata geçirilmediğini belirtiyor. Meier, küresel mali krizin öne sürülerek verilmiş tüm sözlerden vazgeçilmemesini umduğunu kaydediyor.



Marwin Meier, sanayileşmiş yedi ülke ile Rusya'nın oluşturduğu Sekizler Grubu'nun Muskoka girişimi adı altında özellikle cinsiyet eşitliği, kadın ve çocuk hakları ile eğitim konularında da bazı kriterler belirlemeyi hedeflediğine, ancak bunun için ayrılacak bütçenin hâlâ kesinlik kazanmadığına dikkat çekiyor. Meier, önümüzdeki yıllarda sadece kadın ve çocuklara düzenli sağlık hizmeti verebilmek için tahminen yaklaşık 30 milyar dolara daha ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.



Cinsiyet ayrımcılığı büyük sorun



Ancak kadınların sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamasının tek nedeni imkânsızlıklar değil. Pakistan Anne ve Yeni Doğanlara Yardım girişimi Paiman'dan Feyyaz Han bunun en önemli nedenlerinden birinin kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığı olduğunu aktarıyor. Han, "Kadınlar hasta ve yardıma muhtaç durumda da olsalar yanlarında bir erkek olmadan evden dışarı adım atamıyorlar. Okur-yazarlık ve eğitim oranlarını karşılaştırdığınızda kadın-erkek arasındaki uçurum açık şekilde gözler önüne seriliyor. Ayrıca kadınlar ve kız çocukları çoğu zaman yetersiz besleniyorlar. Bunun nedeni önce erkeğin yemek yemesi. Eşi ancak ondan artanlarla karnını doyurabiliyor." diyor.



Worldvision'dan Marwin Meier Pakistan'ın yüzde 10 ile güney doğu Asya'nın en yüksek bebek ölümü oranlarından birine sahip olduğunun altını çiziyor. Meier'e göre sadece bilgilendirme programlarıyla bu oranı düşürmek mümkün değil. Bunun yerine aşı kampanyaları gibi ek tedbirlere de başvurulması gerekiyor.