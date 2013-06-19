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Ekonomi

G8'de konu vergi kaçakçılığı ve kara para

Para aklama ve vergi kaçırma yöntemleriyle daha sıkı mücadele edeceklerini söyleyen G8 grubunun liderleri, bunun nasıl başarılacağı konusuna açıklama getirmedi

19 Haziran 2013 14:51

Liderler dün Kuzey İrlanda'da sona eren iki günlük zirve toplantısında "kabuk şirket" denilen kurumların asıl sahiplerinin belirlenmesi için daha geniş şeffaflık yaratılması ve ülkelerin vergi makamları arasında daha sıkı işbirliği yapılması için ortak karar aldı.

Zirvenin ev sahibi olan İngiltere Başbakanı David Cameron izi bulunamayan para akışları konusunun görüşmelerde önemli bir yer tutmasını istiyordu.

Ancak zirvenin nihai bildirgesinde şirketlerin gerçek sahiplerinin kimliğine, vergi makamları ve polisin erişebilmesi konusunda kesin bir taahhüt yer almadı.

Bu konuda önlem alınmasını isteyen çevreler, gelişmekte olan ülkelerden çıkan yasadışı paranın, bu ülkelere giren kalkınma yardımının iki katı olduğunu söylüyor.

G8 liderleri hükümetlerinin, şirketlerin asıl sahipleri hakkındaki bilginin derlenmesi ve paylaşılması konusunda eylem planları hazırlayacaklarını vaat ettiler. Bu yolla, "Matruşka bebek" denilen iç içe geçmiş yapıdaki kurumların oluşması güçleşecek.

G8 liderleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) çokuluslu şirketlerin elde ettikleri kârı ve vergilerini ülke bazında açıklamalarını sağlayacak bir yöntem geliştirmesini de istediler.

OECD, G20 grubunun desteğiyle, vergi kaçırma uygulamalarını önleyecek daha kapsamlı bir program üzerinde çalışıyor. Bu konudaki bir raporun gelecek ay yapılacak G20 toplantısına sunulması bekleniyor.

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