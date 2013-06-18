G8: Suriye'de can kaybını durdurmak için birlikte çalışmaya hazırız

Ekonomisi en büyük 8 ülkeyi biraraya getiren G8 grubunun, Kuzey İrlanda'daki iki günlük zirvesinin ardından liderler, Suriye konusunda Cenevre'de düzenlenecek bir barış konferansına tam destek verdiklerini açıklayarak, para aklama ve vergi kaçırmaya karşı mücadele için bir dizi önlemlerde karar alındığını belirtti.

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesiyle ilgili olarak İngiltere Başbakanı David Cameron, liderlerin "temel görüş ayrılıklarını gidermeyi başardıklarını" söyledi. Suriye'nin geleceği konusunda tüm tarafların katılımıyla düzenlenmesi planlanan konferans için bir takvim açıklanmadı. Sonuç bildirgesinde ayrıca, Devlet Başkanı Beşir Esed'in, ülkenin geleceğinde nasıl bir rol üstleneceği konusunda da bir ifade kullanılmadı.

İngiliz haber haber kanalı BBC'nin internet sitesinde, liderlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları sonuç bildirgesinde öne çıkan maddeler şöyle sıralandı:

- "Suriye'de akan kanı ve can kaybını durdurmak için birlikte çalışmaya ve siyaset aracılığıyla barış ve istikrarın tesis edilebilmesi için Suriye halkını desteklemeye kararlıyız"

- "Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 93 bin kişinin yaşamına mâl olan, 4,2 milyon kişinin evlerinden ayrılmasıyla, 1,6 milyon kişinin mülteci olmasıyla sonuçlanan, dehşet verici insanlık trajedisinden büyük bir endişe duyuyoruz."

- "Birleşik, kapsayıcı ve demokratik bir Suriye vizyonu temeline dayanan siyasî bir çözümü destekliyoruz."

- "Tam yetkiye sahip bir geçiş hükümeti konusundaki anlaşmayı da içeren adımları belirleyen 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre Bildirgesi'ni uygulamaya sokacak, bir Suriye Barış Konferansı'nı en güçlü şekilde destekliyoruz."

- "Düzenlenecek konferansın tarafları soruna ciddi ve yapıcı şekilde katkıda bulunmalıdır. Taraflar Suriye halkını tam olarak temsil etmeli ve Cenevre Bildirgesi'ni uygulamaya istikrar uzlaşmayı tesis etmeye kararlı olmalıdır."

- "Suriye merkezli terör ve aşırı unsurlardan ayrıca giderek artan mezhep çatışmalarından endişe duyuyoruz. Suriye, azınlıklar ve tüm dinî gruplar da dahil, tüm Suriyeliler'e ait olmalıdır. Suriye yetkililerinden ve muhalefetinden, Cenevre Konferansı'nda, El Kaide'yle bağlantılı tüm örgüt ve bireylerin Suriye'den çıkarılacağını taahhüt etmesini bekliyoruz.

- "Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınıyoruz. Kim tarafından olursa olsun, Suriye'de sivilleri hedef alan tüm saldırıları, tüm insan hakları ihlâllerini de en sert şekilde kınıyoruz."

Vergi kaçırmaya karşı mücadele



G8 liderleri ayrıca kara para aklama ve vergi kaçırmayla mücadelede bir dizi önlem üzerinde de uzlaştı. Yasal mevzuattaki boşluktan yararlanarak vergi kaçırmak için kurulan paravan şirketlerin, gerçek sahiplerini açıklama zorunluluğu da alınan önlemler arasında yer buldu. Liderler ayrıca, grup üyelerinin birbirlerine kendi ülkelerinde ikamet eden kişilerin vergi bilgilerine otomatik erişim hakkı vermesi konusunda da anlaştı.

Yeni düzenlemeler hem vergi kaçakçılığı, hem de uluslararası şirketlerin, Cayman Adaları ve Leichtenstein gibi vergi cennetlerini kullanarak, ödemesi gerekenden çok daha az vergi ödemesini engellemeyi amaçlıyor. Yeni önlemler kapsamında çok uluslu şirketler, yetkilileri nerede, ne kadar vergi ödediklerini açıklamak zorunda.

Aralarında Google, Apple, Starbucks ve Amazon'un da bulunduğu büyük şirketlerin çok az vergi ödediklerinin ortaya çıkması tepkiye neden olmuştu. Zirve öncesinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, ABD ve beş büyük Avrupa ekonomisi arasında vergi bilgileri paylaşımını öngören sistemin küresel ölçeğe çıkarılmasını önermişti.