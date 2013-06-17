G8 'Suriye' gündemiyle toplanıyor

Dünyanın en büyük 8 ekonomisini buluşturan G8 Zirvesi bugün başlıyor. Suriye, G8'in öncelikli gündem maddesi olacak.



İki gün sürecek zirve, güvenliğin kolay sağlanabilmesi için Kuzey İrlanda'nın Enniskillen şehri yakınında yarım ada üzerinde bulunan Lough Erne Golf Resort'ta yapılacak.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ev sahipliği yapacağı zirveye, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderleri katılacak.

Zirve öncesi bugün İngiltere Başbakanı Cameron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Londra'da bir araya gelecek. Rusya, Esed rejimine desteğini sürdürüyor ve İngiltere, ABD ve Fransa'nın Esed rejiminin kimyasal silahlar kullandığı iddialarına şüpheyle bakıyor. Görüşmede, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve Cenevre'de yapılması planlanan uluslararası konferans gibi konuların ele alınması bekleniyor.

ABD'nin "kimyasal silah kullanarak kırmızı çizgiyi aştığını" söylediği Esad rejimine yönelik neler yapılabileceği ve Suriye konusu, G8 zirvesinin öncelikli gündem maddesi olacak.

İngiltere, Suriye'de muhaliflere silah sağlanması yönünde karar almadı. Bazı İngiliz parlamenterler, Başbakan Cameron'dan bu yönde karar alınmadan önce konunun parlamentoda oylamaya sunulmasını istiyor.

Zirvede yapılacak oturumlarda ayrıca, küresel ekonomi, terörle mücadele ve vergilendirme gibi konular ele alınacak.

Bu arada G8 Zirvesi için Birleşik Krallık genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zirve boyunca Kuzey İrlanda'da yaklaşık 7 bin, ülkenin diğer bölgelerinde ise yaklaşık 4 bin polis güvenliği sağlayacak. Hafta boyunca Londra'da ve Belfast'ta süren G8 karşıtı protestoların ardından, zirve boyunca da gösterilerin devam etmesi öngörülüyor.