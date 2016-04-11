G7'den terörle mücadele planı



Dünyanın en gelişmiş yedi ülkesinden oluşan G7'nin dışişleri bakanları iki günlük bir toplantı için Japonya'nın Hiroşima kentinde bir araya geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya ABD tarafından atom bombası atılması sonucu hayatını kaybeden 300 bin kişiyi anmak üzere Hiroşima'daki anıta çelenk bırakan bakanların verdiği ilk mesaj nükleer silahsızlanmayla ilgili oldu. Bakanlar, dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasını talep etti.

Toplantıya katılmak için Hiroşima'ya giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Hiroşima'yı ziyaret eden ilk Amerikalı üst düzey yetkili olarak tarihe geçti. Kerry'nin ziyaretinin ardından mayıs ayında yapılacak zirvede Başkan Obama'nın da Hiroşima'yı ziyaret edebileceği ve Japonya'dan resmi olarak özür dileyebileceği iddiaları ortaya atıldı.

Terörle mücadele eylem planı

Bakanların gündeminde küresel gelişmeler ve terörle mücadele konusu yer aldı. Bakanlar, gelecek ay yapılacak olan G7 zirvesinde uluslararası terörizmle mücadelenin güçlendirilmesini öngören bir eylem planını hayata geçirme kararı aldı. Veri değiş-tokuşunun artırılması ve sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasını hedefleyen plan, aynı zamanda IŞİD'in mali kaynaklarını da kurutuma amacı taşıyor.

Dışişleri bakanları toplantısının sonuç bildirgesinde ise dünya genelindeki krizlere vurgu yapıldı. Bildirgede BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın çabaları övülürken, Ukrayna ihtilafının çözümü için Rusya'ya da daha fazla çaba gösterme çağrısı yapıldı. Belçika, Fransa, Türkiye ve diğer ülkelerdeki terör saldırılarına ilişkin olarak ise "Terörizm dünya güvenliği açısından güncel bir tehlike, bu tehlikeye işbirliği ve müşterek cevaplarla karşılık verilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'ye kınama

Öte yandan bakanlar, Kuzey Kore'yi de füze ve nükleer denemelerini sürdürmesi nedeniyle sert şekilde kınadı. Kapanış bildirgesinde "Dünyayı herkes için daha güvenli bir hale getirmek için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" denildi. Ancak bu çabaların, Suriye ve Ukrayna gibi bölgelerdeki güvenlik durumunun kötüleşmesinin yanı sıra, Kuzey Kore'nin 'mütekerrir provokasyonları' yüzünden sekteye uğradığı ifade edildi.

G7 ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve 26-27 Mayıs tarihlerinde Japonya'nın Şima kentinde düzenlenecek. G7, Japonya, Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşuyor.