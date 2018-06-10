G7 zirvesine damga vuran fotoğraf

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ın kişisel Twitter hesabında yayınladığı fotoğraf “G7 zirvesinin özeti” yorumlarına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise zirveden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada “tartışma olmadığını, ilişkilerin iyi olduğunu” savundu. “Eğer diğer ülkeler ABD’ye adil davranırsa gümrük vergisi olmayan bir dünyayı tercih edeceğini” söyledi.

Kanada’nın ev sahipliğinde yapılan ve ABD ile diğer üyeler arasındaki derin görüş ayrılıklarının gölgesinde dün sona eren G7 zirvesinde “ABD Başkanı Donald Trump ve müttefikleri arasındaki anlaşmazlıklara rağmen ticaret konusunda ortak bir bildiri konusunda anlaşıldığı” duyuruldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron, “Bu aşama önemliydi ancak her şeyi çözmüyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde konuyu görüşmeye devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de “ABD ve diğer ülkeler arasındaki önemli görüş ayrılıklarının sürdüğüne” dikkat çekti. Diğer yandan “G7 liderlerinin zirvede ticaret konusunda önemli sorunlar hakkında fikir birliği sağlayabildiğini” belirtti. Merkel, “Kurallara bağlı bir ticaretin önemli olduğu” vurgusu yaptı.

Juncker: Tehditsiz müzakere istiyoruz

G7 (ABD, Almanya, Fransa, Britanya, İtalya, Kanada, Japonya) zirvesine katılan, liderler toplantısı öncesinde konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD’nin kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okunmasından kaygı duyduğunu söyledi. “Trump ile G7 grubunun geriye kalanının ticaret, iklim değişimi ve İran nükleer anlaşması konularında anlaşamadıkları ortada” ifadesini kullandı.

Tusk, “Bu meydan okuma şaşırtıcı bir şekilde olağan şüpheliler tarafından değil, ana mimarı ve kefili ABD tarafından yapılıyor” diye konuştu. Ancak, “Tüm farklılıklara rağmen, bizi birleştiren konular ayıranlardan daha fazla” diye de ekledi.

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ise AB ve ABD arasında çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri konusunda yaşanan anlaşmazlıkla ilgili “Tehdit altında müzakere etmek istemiyoruz. Vergilerden daimi muafiyet talep ettik ama Trump farklı karar verdi” dedi.

ABD’nin ithal çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulaması kararı, Paris İklim Anlaşması ve İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanıdığını açıklaması, NATO’ya eleştirileri Washington ile diğer üyeler arasında görüş ayrılığı yaratan konuların başında geliyor.

El düellosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme sırasında el sıkışmasının ardından Macron’un başparmağının elinde izi kalması objektiflere yansıdı. Trump’ın gerek uzun gerek karşısındakini sarstığı gerekse elinin havada kaldığı el sıkışmaları sık sık gündeme gelmişti. Geçen yaz Bastille Günü için gittiği Fransa’dan ayrılmadan önce vedalaşmak için tokalaştığı Macron’un elini yaklaşık 30 saniye boyunca bırakmaması gündeme yansımıştı. Macron’un, geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, “Avrupa, ABD’nin çıkışlarına mahkûm olmamalıdır. Belki ABD Başkanı bugün uluslararası toplumda yalnız kalmayı dert etmiyordur. Ancak biz de gerekiyorsa sadece 6’lı olarak devam etmeyi dert etmiyoruz” sözleri dikkat çekmişti.