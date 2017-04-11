G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Lucca'daki toplantısına Suriye krizi damgasını vurdu. Bakanlar Rusya'ya Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Kanada ve Japonya dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının sonuç bildirgesinde "Eğer Rusya nüfuzunu kullanmaya hazır ise biz de Suriye'deki krize çözüm bulmak için işbirliği yapmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

G7 ülkelerinin bakanları, İdlib'deki zehirli gaz saldırısının ardından ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurmasının da arkasında durdukları mesajını verdi. Füze saldırısının "savaş suçuna karşı verilmiş itinalı ölçüde ve sınırlı bir yanıt" olduğu bildirildi. G7 ülkeleri bakanları, Rusya ve İran'a Kimyasal Silahlar Sözleşmesine riayet etmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a baskı yapması çağrısında bulundu.

Ayrault: Esadsız siyasi çözüme G7 destek veriyor

G7 ülkelerinin bakanları dışında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün dışişleri bakanlarının da katıldığı Suriye özel oturumunda ise siyasi bir çözüm için Esad'ın görevden ayrılması gerektiği yönündeki talepler öne çıktı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, G7 ülkelerinin bakanlarının bu talebe destek verdiğini açıkladı. Fransız Bakan, bu tutumun Rusya'ya karşı "agresif bir pozisyon" değil aksine "uzatılan bir el" olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "G7 ülkelerinin askeri çatışma değil aksine şiddet sarmalının son bulduğu siyasi bir çözüm" istediğini bildirdi. Gabriel, bu tutumun G7 ülkelerinin de desteğini alarak çarşamba günü Esad'ın en büyük müttefiki Rus hükümeti ile temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın da tutumu olduğunu vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ayrıca "Moskova ve Tahran olmadan" Suriye'de siyasi bir çözümün de mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, toplantıda İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Şam ve Moskova yönetime yeni yaptırımlar getirilmesi talebinin kabul edilmediğini bildirdi. Ancak Alfano, mevcut yaptırımların devam edeceğinin altını çizdi.

Tillerson Moskova'da

Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çarşamba günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geleceği Moskova'ya hareket etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Moskova'nın ABD ile "karşı karşıya gelme" değil, aksine "yapıcı bir işbirliği" taraftarı olduğu kaydedildi. Rusya'nın Tillerson'un çarşamba günkü Moskova temaslarında "verimli görüşmeler" gerçekleştirileceğini umduğu bildirildi.

Kuzey Kore'ye kınama

G7 ülkeleri Kuzey Kore'nin füze denemelerini de sert bir biçimde kınadı. Sonuç bildirgesinde "dramatik biçimde artan" bu denelemelerin 2016 yılı başından bu yana uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği ve "bölgesel güvenliği de giderek artan oranda tehdit ettiği" ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore hükümetinden yeni füze denemelerinin yapılmaması ve mevcut nükleer silahlarını yok etmesi ve nükleer silah geliştirme programlarına son vermesi çağrısında bulunuldu.

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dpa/afp, BD/BK