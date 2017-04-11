G7 ülkeleri, Rusya ve Suriye’ye yaptırım önerisini reddetti

İtalya’nın Lucca kentinde bir araya gelen G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rusya ve Suriye’ye yaptırım uygulanması konusunda anlaşmaya varamadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye’ye askeri destek veren Rusya’ya ve İdlib’de geçen hafta kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilen Suriye hükümetine yaptırım uygulanması önerisinde bulunmuştu. G7 toplantısında diğer üye ülkeler, İngiltere’nin yaptırım önerisini desteklemedi. Toplantıya ev sahipliği yapan İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a baskının artırılması için Rusya ile müzakere yürütülmesi gerektiğini belirterek “Rusya’yı köşeye sıkıştırmamalıyız” dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre Alfano, "G7 buna karar verme merci değildir" dedi ve Türkiye ile Körfez ülkelerinin de Rusya'nın izole edilmemesinden yana olduğunu söyledi.

Gelecek ay İtalya'da yapılacak olan G7 Zirvesi öncesi üye ülkeler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve İtalya'nın dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dün ve bugün Lucca kentinde bir araya geldi.

Almanya’nın ve birçok AB ülkesinin; Rusya'ya yaptırım uygulanmasına karşı çıktığı ve önce Suriye’deki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarının beklenmesini istediği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Lucca’daki toplantının ardından bugün Moskova’ya gidecek. Diplomatik kaynaklar, Tillerson’ın Suriye’ye askeri desteğini çekmesi konusunda Rus yetkilileri ikna etmeye çalışacağını belirtiyor.

"İtalya'daki fikirdaş ülkeler toplantısı"

Angelino Alfano'nun çağrısı üzerine bu sabah erken saatlerde Suriye meselesinde ortak bir çizgi belirlemek için özel bir oturum düzenlendi.

Olağanüstü toplantıya, G7 bakanları ve Mogherini'nin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdünlü mevkidaşları ile Katar'ın Suriye özel temsilcisi de katıldı.

Çavuşoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabından, "İtalya'daki fikirdaş ülkeler toplantısında, Suriye'deki son gelişmeleri ve önümüzdeki dönemi değerlendirdik" iletisini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, yine toplantı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de Suriye'deki durumun ve atılacak adımların değerlendirmesini yaptıklarını da aktardı.

"G7, Rusya'ya yaptırımda karar mercii değildir"

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "G7 ülkeleri ve 4 Körfez ülkesi ile Türkiye'yle Suriye üzerine yaptığımız olağanüstü toplantı çok faydalı oldu. Siyasi süreç, bu krizde tek çözümdür" ifadesini kullandı.

Daha sonra İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulunan Alfano, Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiası üzerine ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne yönelik düzenlediği operasyona değinerek, "ABD'nin operasyonunun ardından Suriye'de siyasi süreç yönünde yeni bir şart oluşturmak için fırsat penceresi açıldı ki bunu tek çözüm olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Esad'ın geleceğine Suriye halkının

karar vermesi gerektiğinden yana olduk"

Beşar Esad'ın geleceğine bir günde karar veremeyeceklerini dile getiren Alfano, "Bu, daha geniş bir tartışmanın parçasıdır. Biz İtalya olarak hep, Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğinden yana olduk" dedi.

Alfano, kimyasal silah kullanan Esad rejimini destekleyen Rusya'ya yönelik Ukraynakrizinin ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımlara yenilerinin eklenmesi tezine karşı çıkarak, "G7, buna karar verme merci değildir" ifadesini kullandı.

"Rusya, siyasi geçiş sürecine dahil edilmeli"

Alfano, Suriye'de siyasi çözüm için Rusya'yla diyalogu sürdürmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "G7 dışişleri bakanları ile Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Katarlı meslektaşlarım, Rusya'nın izole edilemeyeceği konusunda önemli ölçüde birleşti ve mümkün olduğunca onun Suriye'de geçiş sürecine dahil edilmesinden yana" diye konuştu.