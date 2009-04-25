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Ekonomi

G7 ülkeleri resesyona karşı birleşiyor

25 Nisan 2009 04:33

Gelişmiş ülkelerin oluşturduğu G7 grubunun toplantısında, dünyayı resesyondan çıkarmak için çabaları birleştirme sözü verildi.

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen ABD Maliye Bakanı Timothy Geithner ile G7 ülkelerindeki muadillerinin ortak bildirisinde, "İsdihdamı ve büyümeyi yeniden sağlamak ve bu çaptaki bir krizin yinelenmesinin önüne geçmek için birlikte hareket etmekte kararlıyız" denildi.

Krizin sonunu getirmek için ne gerekiyorsa yapılacağının belirtildiği bildiride, temel amacın her bir ülkedeki bankaların yeniden borç verebilir duruma gelmesi olduğu kaydedildi.

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