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Dünya
Deutsche Welle

G7 Rusya'ya yaptırımları sertleştiriyor

Önde gelen sanayi ülkelerinden oluşan G7, Ukrayna'nın doğusundaki gerginliğin şiddetlenmesinin ardından Rusya'ya yönelik yaptırımları sertleştirme kararı aldı.

26 Nisan 2014 14:56


Batılı ülkeler Rusya üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Ukrayna'nın doğusundaki gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamadığı gerekçesiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, daha önce Cenevre'de yapılan zirvede, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları silahsızlandırma ve gerginliği azaltma sözünü verdiği, ancak bu sözü yerine getirmediği kaydedildi. Açıklamada yaptırımların içeriği konusunda bilgi verilmedi. Gözlemciler yaptırımların ekonomik, mali ya da ticari olabileceğine dikkat çekiyor. G7 ülkeleri açıklamada ayrıca sorunun çözümü için diplomatik çözüm kapısının açık olduğunu da vurgulayarak, Rusya'ya müzakere çağrısında bulundu.

ABD Rusya'ya yönelik alacağı yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak. Amerikan yönetiminden bir yetkili yaptığı açıklamada, her ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırıma kendisinin karar vereceğini, yaptırımların aynı alanlarda olmasının beklenemeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama Rusya'ya yönelik yaptırımların sert olmasından yana. Obama dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile telefon görüşmesi yaptı. Almanya Başbakanı Merkel'in Rusya'ya yönelik olarak alınan seyahat yasağı ve banka hesaplarının dondurulması yönündeki yaptırımın kapsamının genişletilmesini istediği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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