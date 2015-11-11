G20'ye kimler katılıyor, neler konuşulacak? İşte detaylar...

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderlerini ağırlayacak olan G20 Zirvesi ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. 15-16 Kasım tarihleri arasında, Antalya’da yapılacak olan zirvede mülteci krizi, IŞİD terörü, iklim değişikliği gibi konuların da konuşulması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin de katılacağı zirvede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 13 bin 400 polisin görev yapacağı belirlenen toplantı için yaklaşık 2500 medya mensubu akredite oldu ve haberciler için 3000 bin kişilik bir medya merkezi kuruldu.

Hürriyet’ten İpek Yezdani’nin haberine göre G20’nin detayları şöyle:

“Zenginler Kulübü” değil, orta halli ülkeler de var

İngilizce “Group of 20” (20 Grubu) teriminin kısaltması olan G20, dünyanın en gelişmiş ve sanayileşmiş ekonomisine sahip 19 ülkeden ve Avrupa Birliği’nden oluşuyor. G20; “Zenginler Kulübü” olarak bilinen ve Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya dahil olmak üzere dünyanın en zengin 7 ülkesinin oluşturduğu G7’nin aksine sadece gelişmiş değil, gelişmekte olan ülkeleri de bünyesinde barındırır. Türkiye, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Rusya, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Avustralya, ABD ve Avrupa Birliği’nin oluşturduğu G20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin de yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiriyor. Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella, ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.



Antalya’daki G20’ye kimler katılıyor?

G20 zirveleri ilk başlarda sadece maliye bakanları düzeyinde toplanırken 2008’deki küresel ekonomik krizinin ardından devlet başkanları düzeyinde toplanmaya başladı. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 15-16 Kasım’daki zirveye aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Zirveye toplam olarak yaklaşık 25 bin kişinin katılması bekleniyor.

Zirve neden Türkiye’de toplanıyor?

Türkiye 1 Aralık 2014’de G-20 Dönem Başkanlığını Avustralya’dan devraldı, o yüzden de zirve bu yıl Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Zirveden önce G20 Dönem Başkanlığı çerçevesinde bugüne kadar farklı illerde yaklaşık 60 bakanlar toplantısı ve etkinlik de düzenlendi. Zirvenin sonunda yıl boyunca G20 etkinlikleri kapsamında Türkiye’de 60 bin yabancı misafir ağırlanmış olacak.



Liderler G20’de ne konuşacak?

1999’da kurulan G20’nin ilk zirvelerinde daha çok uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyordu, ancak son yıllarda yapılan zirvelerde sadece finansal sorunlar değil, küresel terörden iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar dünyayı ilgilendiren önemli siyasal ve toplumsal sorunlar da konuşulmaya başladı. Antalya’daki zirveye de - özellikle ikili görüşmelerde- küresel ekonomik sorunların yanısıra son dönemde dünyayı sallayan mülteci krizi ve IŞİD terörü konularının da damgasını vurması bekleniyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getirecek G20 Zirvesi'nde büyüme, yatırımlar, ticaret, istihdam ve rekabetçilik başlıkları altında, reformlar ve küresel durgunluktan çıkışa yönelik stratejiler ele alınacak. Zirvede ayrıca BM’nin 2015 Genel Kurulu’nda ele aldığı ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri- 2030 Ajandası’ kapsamında atılacak adımların da görüşülmesi bekleniyor. Dünya liderlerinin gündeminde uluslararası büyük şirketlerin dahil olduğu vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir eylem planının onaylanması da yer alıyor. Bu eylem planıyla Google, Apple ve McDonald’s gibi şirketlerin bulundukları ülkelerde daha yüksek miktarda vergi ödemesi hedefleniyor. ABD Başkanı Obama’nın ise zirvede “güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir küresel ekonomik büyümenin” altını çizmesi bekleniyor.

Türkiye’nin öncelikleri neler?

Zirvede Türkiye, özellikle Suriye’deki durum, Suriyeli mülteciler ve terörle mücadele konularını gündeme getirmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle özellikle zirvenin ilk gününün akşamı gerçekleştirilecek çalışma yemeğinde terör ve mülteci krizi ele alacak. Dışişleri yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye; Suriye’deki istikrarsızlığın ve akan kanın sadece Suriye’de yaşayanlara ya da Suriye’nin çevresindeki ülkelere değil, mülteci krizi nedeniyle Avrupa ülkeleri dahil bölgedeki tüm ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekecek.

Antalya’daki zirveyi kaç gazeteci izleyecek?

Dışişleri’nin verdiği bilgiye göre zirveye bugüne dek yerli ve yabancı yaklaşık 2500 medya mensubu akredite oldu. Zirveyi izleyecek haberciler için yaklaşık 3000 kişilik bir medya merkezi kuruldu.

Güvenlik önlemleri ne seviyede?

Antalya’daki zirve için kentte en üst seviyede güvenlik önlemleri alınmış durumda. G-20 Zirvesi boyunca Antalya'da 1400 trafik 12 bin normal olmak üzere toplam 13 bin 400 polisin görev yapacak. Zirveye katılacak yaklaşık 25 bin kişinin güvenliğini 12 bin polis sağlayacak. Trafik açısından tüm önlemleri alan emniyet ekipleri aksama yaşanmaması için 270 eskort ve 1400 trafik polisi 24 saat aralıksız çalışacak. Zirvenin düzenleneceği Belek 'kırmızı bölge' ilan edildi. Belek’teki otellerin tamamına akreditasyon kartı olanlar dışında başka hiç bir misafir alınmayacak. 10-17 Kasım 2015 tarihleri arasında zirvenin yapılacağı yerde bölgenin tamamı yaka kartı ve kontrollü geçişe tabi olacak. Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminali sadece G-20 zirvesine hizmet vermesi için ayrıldı. Ayrıca zirvenin yapılacağı bölgeye 350 yeni güvenlik kamerası ve yüz tarama sistemi yerleştirildi. Denizden gelebilecek herhangi bir tehdide karşı da Antalya sahillerinde Sahil Güvenlik tekneleri konuşlandırılacak.

Türkiye’nin tercihi Azerbaycan

Her yıl G20 Dönem Başkanı olan ülkenin kendi belirleyeceği ülkeleri zirveye davet etme hakkı bulunuyor. Türkiye bu kapsamda Azerbaycan’ı davet etti. Ayrıca İspanya, Singapur, Malezya, Zimbabwe ve Senegal de üye olmadıkları halde zirveye katılabilecekler.

Türkiye’de G20 Zirvesi için hangi Bakanlıklar ve kurumlar ortak çalışıyor?

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı faaliyetlerine birçok bakanlık ve resmi kurum dahil olmuş durumda. Bu faaliyetler; Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinatörlüğünde, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Dışişleri, Ekonomi, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Bir sonraki G20 Zirvesi nerede yapılacak?

Antalya'dan önce G20 Liderler Zirvesi 2014’te Avustralya'nın Brisbane kentinde yapılmıştı. Antalya'dan sonraki organizasyona da 2016’da Çin'in Hangzhou kenti ev sahipliği yapacak.

G20 Türkiye Zirvesi kapsamında kaç otel görevlendirildi?



Belek bölgesindeki 46 otelden 30'u zirve bölgesi olarak belirlendi. Buraya sadece akredite olarak girilecek. 16 otelin olduğu bölge G20'nin altındaki iş dünyasından, kadın kuruluşları, DTK'lar gibi gruplar gelecek katılımcılara tahsis edildi.

G20 için özel akıllı telefon uygulaması yapıldı mı?



Zirveye özel olarak akıllı telefonlar için 'G20 Antalya Summit' adıyla uygulama geliştirildi. Uygulamada zirvenin programı, ulaşım bilgileri, haritalar ve bölgenin iklimine ilişkin bilgiler yer alıyor.