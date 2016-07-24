T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

G20’ye Brexit damgasını vurdu

Çin’de dünyanın en büyük 20 ekonomisinden liderleri bir araya getiren G20 Zirvesi’ne Brexit damgasını vurdu.

24 Temmuz 2016 15:32

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Çin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ülkesinin AB'den çıkış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hammond, sürecin tarafların müzakerelerdeki pozisyonlarının netleşmesiyle daha kolay bir hal alacağının altını çizdi.

Bakan, “Eğer AB'deki partnerlerimiz bu tür bir bakış açısına olumlu yanıt verirlerse ne yöne doğru gitmeyi hedeflediğimize ilişkin ortak bir paydada buluşabiliriz. Bu da iş dünyası ve piyasalar için güvenli bir sinyal vermiş olur” diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen zirvenin başlıca günde maddelerinden birini oluşturdu. Birçok ülkeden katılımcılar Brexit sürecine ilişkin daha fazla netlik beklentisi içinde olduklarını ifade ettiler.

Darbe girişimi bildirgede yok

Öte yandan zirvede dünyadaki mülteci sorunu, terör gibi diğer güncel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki darbe girişiminin de ele alındığı bildirildi. Ancak, sonuç bildirgesine Türkiye'deki darbe girişimi ile ilgili bir paragraf eklenmedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Twitter hesabından darbe girişiminin bildirgeye eklenmesi yönünde Türkiye'nin bir girişimi olmadığını duyurdu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

G20 Zirvesi BrexitMaliye Bakanı Philip HammondG20 Liderler ZirvesiBrexitTürkiyeYardımcısı MehmetTwitterDeutsche Welle Türkçe Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24