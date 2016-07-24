G20’ye Brexit damgasını vurdu

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Çin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ülkesinin AB'den çıkış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hammond, sürecin tarafların müzakerelerdeki pozisyonlarının netleşmesiyle daha kolay bir hal alacağının altını çizdi.

Bakan, “Eğer AB'deki partnerlerimiz bu tür bir bakış açısına olumlu yanıt verirlerse ne yöne doğru gitmeyi hedeflediğimize ilişkin ortak bir paydada buluşabiliriz. Bu da iş dünyası ve piyasalar için güvenli bir sinyal vermiş olur” diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen zirvenin başlıca günde maddelerinden birini oluşturdu. Birçok ülkeden katılımcılar Brexit sürecine ilişkin daha fazla netlik beklentisi içinde olduklarını ifade ettiler.

Darbe girişimi bildirgede yok

Öte yandan zirvede dünyadaki mülteci sorunu, terör gibi diğer güncel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki darbe girişiminin de ele alındığı bildirildi. Ancak, sonuç bildirgesine Türkiye'deki darbe girişimi ile ilgili bir paragraf eklenmedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Twitter hesabından darbe girişiminin bildirgeye eklenmesi yönünde Türkiye'nin bir girişimi olmadığını duyurdu.