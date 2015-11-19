“G20’nin konusu yolsuzluktu, terör önüne geçti”

C20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu ve Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan, G20’ningündeminin yolsuzluk olmasına rağmen Paris’te yaşanan terör saldırısının ana gündemin önüne geçtiğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’e konuşan Özarslan, “G20 ülkeleri 2010’dan itibaren yolsuzlukla mücadeleyi büyüme ve kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul ediyorlar. Geçen sene açıkladıkları planın üzerinden Türkiye’nin de birtakım ilkeler açıklaması gerekiyordu. Bizim gördüğümüz kadarıyla geçen sene önerdikleri prensipleri açıklamışlar” dedi.

G20’den temel olarak üç talepleri olduğunu belirten Özarslan, bunları “paravan şirketlerle ilgili uygulamaları hayata geçir, ihale sistemlerini tamamen şeffaf ve bağımsız denetimlere açık hale getir ve açık veri konusunda harekete geç, anahtar verileri yayınla” olarak sıraladı.

G20 ülkelerinin paravan şirketler konusunda yeterince adım atmadıklarını söyleyen Özarslan, şöyle devam etti: “Bu ilkeleri G20 kabul etti. Bir de özel sektörün içinde yolsuzlukla mücadele geliştirilebilir mi diye ilkeler kabul etmiş. Bunlar güzel ama biz uygulama planları için bir sene sonrayı mı bekleyeceğiz?”

Uygulamanın kritik olduğunu vurgulayan Özarslan, “G20 diyor ki mal varlıklarının açıklanması konusundaki bir çerçevede çalışıyoruz. 2012’de mal varlıklarının açıklanmasına ilişkin bir ilke kabul ettiler. Bu ilke 2015’in sonuna geldik ne oldu, bir standart belirledin mi, merkezi bir kayıt sicili belirledin mi? Böyle aksiyomlar alması lazım. İlkeler iyi hoş güzel ama havada kalıyor sonra. Eğer takip edilmezse genel ilkeler güzel harika vaatler olarak kalıyor” dedi.

Türkiye sonlarda

Özarslan, Türkiye’nin G20 içinde yolsuzlukla mücadelede ortalamanın altında kaldığını, açık veri konusunda ise sondan dördüncü olduğunu söyledi. Zirvenin ana gündem maddesi yolsuzluk iken Türkiye’nin liderlik yapması konusunda soru işaretleri olduğuna dikkat çeken Özarslan, “Taslak metne baktığımda çok net görülüyor yolsuzlukla ilgili metinler çok kısa ve çok genel, ayrıntı yok bu aslında tam bir siyasi irade ve kararlılık belirtmiyor” diye konuştu

Kadını hiçe saydılar

G20’nin sivil toplum ayağı olan C20’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Başkanı Şengül Akçar, G20 Sonuç Bildirgesi’nde kadın sorunuyla ilgili sadece tek bir cümle yer aldığını belirterek bunun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Akçar “Kapsayıcılık ve büyüme açısından güçlü bir metin olsa da kadın konusunda sadece bir madde var. Büyüme ve eşitsizliğin giderilmesi maddesinde kadın konusuna da vurgu beklerdik. Kadınlarla ilgili olan madde de daha önceki şeyleri tekrar ediyor. Geçen sene taahhüt edilen ‘2025’e kadar 100 milyondan fazla kadının çalışma hayatına katılması için çaba harcanması konusunda mutabık kalındığı’ maddesiyle aynı. Biz 5-6 madde önermiştik. Yine de bu çalışma hükümetlere kadın çalışmalarını hayata geçirmeleri konusunda baskı oluşturabilir” dedi.