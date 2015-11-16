G20'den terörle mücadele mesajı



Paris'teki terör saldırıları, Antalya yakınlarındaki tatil beldesi Belek'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne de damgasını vurdu. ABD Başkanı Barack Obama'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e kadar herkes görüşmelerinde, IŞİD terörü ile mücadelede ortak bir stratejinin nasıl olabileceğini ele aldı.

"Terörizm tehdidi sürüyor"

"Terörizm hepimizin barış ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor." Ev sahibi Erdoğan’ın G20 Zirvesi'nin açılışındaki bu sözleri, Paris'ten sonra zirvenin gündeminin değiştiğine işaret ediyordu. Nitekim Ankara ve Paris katliamlarının kurbanları için yapılan saygı duruşuyla başlayan zirveye terörle mücadele damgasını vurdu. Dünyanın en önde gelen 19 ekonomisini temsil eden devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i bir araya getiren zirveden her türlü terör ile mücadele mesajı verildi. Liderler Belek'te IŞİD ile mücadelenin sertleştirilmesi ve Suriye'den kaçan sığınmacılara yardımın artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

ABD Başkanı Obama ile Rusya Devlet Başkanı Putin de, Suriye konusundaki görüş ayrılıkları ve teröristler ile direnişçilerin adlandırılması konusundaki farklı çizgilere rağmen, zirvede yakınlaştı. İki lider de Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda müzakerelerden yana olduklarını belirttiler.

"Esad'sız gelecek"

Bu arada Obama "Suriye'nin geleceğinde Beşar Esad’ın olmadığına inanıyoruz" dedi. Ülkede ılımlı muhaliflerin geçiş sürecini oluşturabileceğini vurgulayan Obama, Erdoğan ve Ankara hükümetinin sınırda talep ettiği "güvenli bölge" konusunda olumsuz mesaj verdi. IŞİD ile mücadelede "güvenli veya uçuşa yasak bölge"nin "amaca zarar verici" olduğunu belirten ABD Başkanı böylesi bir alan kurmanın saha operasyonu gerektireceğini kaydetti. Obama ayrıca, Paris saldırısı sonrası Fransa ile istihbarat ve askeri paylaşımı artıracaklarını söyledi ve "IŞİD denilen zalim örgütü yok etmek hedefimizdir" dedi. Almanya Başbakanı Merkel de, Belek'te terör ile mücadelenin altının çizildiğini söyledi. Merkel, "G20 Zirvesi'nde her türlü terörizmden daha güçlü olduğumuzun işaretini veriyoruz!"

Paris katliamının ardından G20 zirveleri tarihinde bir ilk yaşandı. Belek'teki liderler, sonuç bildirgesinin yanı sıra bir terör bildirisi yayımladı. 10 Ekim'de Ankara'da ve 13 Kasım'da Paris'te meydana gelen terör saldırılarının kınandığı bildiride terörizmle kararlı mücadele edileceği vurgulandı. Somut olarak IŞİD'in mali kaynaklarının mümkün olduğu oranda imha edilmesi isteniyor. Teröristlerin finansmanına yönelik olduğu şüphesi uyandıran parasal hareketlerin özel gözetime alınması hedefleniyor. Fransa'yı temsilen Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile Belek'e gelen Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, "Zirveye katılan tüm devletler bu konuda faal olmaya hazır olduklarını belirttiler. Harekete geçilmesi gerek. Ve herkesin de gerçekten harekete geçmesini sağlamak G20 Zirvesi gibi uluslararası organizasyonların görevi. Bu sadece zirvenin 20 katılımcısını kapsamıyor. Bilakis, terörizm ile mücadele etmeliyiz diyen herkes dahil buna. Bu, mali kaynak yollarının kesilmesi anlamına da geliyor" dedi. Ayrıca gizli istihbarat teşkilatları arasındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

İklim zirvesi unutuldu

Başlangıçta ekonomik büyüme istihdamın arttırılması gündemi ile düzenlenmesi öngörülen G20 Zirvesi'nin en önemli kararı, terörizm ile mücadelede kararlılık oldu. Öte yandan iki hafta sonra Paris'te düzenlenmesi planlanan İklim Zirvesi konusunda zirveden bir karar çıkmaması ise hayal kırıklığı yarattı.