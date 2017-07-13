G20'deki akreditasyon iptallerinde istihbarat şüphesi

Federal Hükümet, G20 Zirvesi’ni izlemek için başvuruda bulunan 5 bin 101 gazeteciden 32’sinin akreditasyonun "güvenlikle ilgili kaygılar" nedeniyle iptal edilmesini tekrar savundu. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bu konuda Federal Emniyet Dairesi'nin verdiği bilgileri görmezden gelmenin sorumsuzluk olacağını belirtti. Federal Hükümet, yabancı yetkililer ile ek bilgi alışverişinin, akreditasyonların iptalinde rol oynadığı yönündeki suçlamaları ise reddetti. Yapılan açıklamada, güvenlikle ilgili kaygılarda sadece Alman yetkililerin kaygılarının belirleyici olduğu vurgulandı.

Neden istihbarat mı?

Alman kamu radyo kurumu rbb-Inforadio'nun elindeki bilgilere göre, iptale yol açan uyarılar Almanya iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan geldi. Radyonun güvenlik makamlarına dayandırarak verdiği haberde, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yetkililere toplam 32 kişi hakkında uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Mümkün olduğu kadar az akreditasyonun iptal edilmesinin hedeflendiği, ancak söz konusu 32 kişinin hiçbirinin devlet ve hükümet başkanlarının yakınına gelemeyeceğinin garantilenememesi yüzünden, Federal Emniyet Dairesi'nin tavsiyesi doğrultusunda tüm akreditasyonların iptal edildiği bildiriliyor. Hükümet, iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Meslek grupları olayın açıklığa kavuşturulmasını istiyor

Gazeteci örgütlerinden de tepki gelmeye devam ediyor. Alman Gazeteciler Birliği (dju), olayın tüm ayrıntılarının gün ışığına çıkarılmasını talep ediyor. Sendikanın başkanı Cornelia Hass, söz konusu kişilerin kapsamlı olarak bilgilendirilmesini ve toplanan bilgilerin imha edilmesini istedi. Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) ise Federal Hükümet'ten olaya açıklık getirmesini bekliyor. Sendika Başkanı Frank Überall, "Gerçekleri sunmanın vakti geldi" şeklinde konuştu. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de, Alman makamlarına aktarılan yabancı kaynaklı bilgilerin akreditasyonların iptalinde rol oynayıp oynamadığının, Federal Hükümet tarafından "hiçbir yanlış anlaşılmaya mahal bırakmayacak şekilde" açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

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