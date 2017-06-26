G20'de yabancı güvenliğe silah taşıma izni

Alman basınında yer alan habere göre, Federal İdare Dairesi Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek G20 zirvesine katılacak yabancı delegasyonların güvenlik personeline silah kullanma izin verdi. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerde yer alan haberde, Daire'nin şimdiye kadar dokuz ülkenin güvenlik personeline zirve sırasında silah taşıma izni verdiği aktarıldı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da zirveye katılacak delegasyonu için silah taşıma izni istediği bildirildi. Şimdiye kadar Federal İdare Dairesi'ne yapılan başvurulardan hiçbirinin reddedilmediği ifade ediliyor. Zirvenin yapılacağı tarihe kadar Türkiye ve Rusya'dan da başvuruların gelmesinin beklendiği belirtiliyor.

Hafta sonu yayımlanan Welt am Sonntag gazetesi, Alman hükümetinin G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da göstericilere müdahale eden korumalarının gelmesini istemediğini yazmıştı.

Alman yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestoculara yaptığı müdahalenin benzerinin yaşanmasını istemediği kaydedildi.

Türk Büyükelçiliği'nin Alman Dışişlerine Erdoğan'a eşlik edecek 50 kişilik bir liste ilettiği bildirilirken, bu listede Washington'da protestoculara müdahale eden korumaların da bulunduğu aktarıldı.

Gazetenin haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya'ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde iletti.

Washington'da göstericilere müdehale

Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya gelmesi öncesi Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmıştı.

Aynı esnada bu grubun karşısında Erdoğan'ı karşılamak için de bir grup toplanmış ve Erdoğan lehine gösteri yapmıştı. İki grup arasında başlayan gerilim önce sözlü tartışmaya, ardından da Erdoğan'ın korumalarının müdahalesiyle tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

ABDli yetkililer daha sonra arbedeye karışan dokuz Türk güvenlik görevlisi, üç Türk polis memuru ve iki Kanada vatandaşı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını kamuoyuna duyurmuş, Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham aranan 12 kişiye Amerikan yargısına teslim olma çağrısında bulunmuştu. Erdoğan karara tepki göstermişti.

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dpa/DW/SSB/HS