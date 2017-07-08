G20'de terörle mücadeleyi güçlendirme kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 ülke liderlerinin terörle mücadelede daha etkin işbirliği yapılması konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Merkel, Hamburg’da düzenlenen zirvenin ilk gün oturumlarının sona ermesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadele amaçlı bilgi paylaşımı, terörle ilgili içeriklerin internet servis sağlayıcıları tarafından daha hızlı silinmesi gibi konularda daha iyi bir işbirliğine gidilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını duyuran Merkel, "G20 ülkeleri internette terörle mücadeleyi genişletmek istiyor" dedi.

G20 temsilcilerinin internet servis sağlayıcıları ile görüşmeler başlatacağını açıklayan Merkel, ilgililere terörle ilgili içeriklerin hızla silinmesi beklentisinin aktarılacağını, zamanlamanın terör propagandası bağlamında kritik önem taşıdığını vurguladı.

İnsan hakları taahhüdü

G20 liderlerinin terör ve finansmanı ile mücadelede kararlık vurgusu yaptıkları 21 maddeli ortak açıklamanı 2’inci maddesi dikkat çekti.

Bu maddede, "Terörle mücadele amaçlı tüm önlemlerin, BM Şartı ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukukun öngördüğü tüm yükümlülükleriyle uyumlu bir şekilde uygulanacağını taahhüt ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Yabancı savaşçıların Irak ve Suriye gibi bölgelerden dönüşü ile ilgili tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin 2178 sayılı kararına atıf yapılan açıklamada bu hedefler doğrultusunda istihbarat paylaşımının hızlı bir şekilde yapılması güvencesi de veriliyor ve "Teröristlerin adalet karşısına çıkartılmasını sağlayacağız" deniliyor.

Yine dikkat çeken bir diğer madde de İNTERPOL ile ilgili. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Özellikle, tüm üyelerimizi, başta İNTERPOL’ün bilgi paylaşım mekanizmaları olmak üzere, tüm ilgili bilgi paylaşım mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmalarını destekliyoruz."

Açıklamada terörün finansmanının önlenmesi konusunda ise uluslararası finans sisteminin terör finansmanından arındırılması kararlılığı vurgulanırken, özellikle IŞİD, DEAŞ, El Kaide ve bağlantılı uluslararası terör örgütlerinin finansmanının engellenmesine yönelik önlemlerin güçlendirilmesi çağrısı yer alıyor.

Açıklamanın sonundaysa şu dikkat çekici vurgu yapılıyor: “Medya, sivil toplum, dini gruplar ve iş dünyası çevreleri ile eğitim kurumlarının radikalleşme ve terörizmin önlenmesine destek sağlayacak ortamın oluşumuna katkısının önemine vurgu yapmak istiyoruz.”

İklim ve ticaret konusunda henüz uzlaşı yok

Bu arada Hamburg’daki zirvede hararetli tartışmaların odağındaki iklim ve ticaret konularında uzlaşma sağlanamadı.

Gazetecilere iklim konulu görüşmeler hakkında açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, liderlerin çoğunluğunun Paris İklim Anlaşması’na bağlılık açıkladığını ancak konuyla ilgili tartışmaların sürdüğünü, bunda ABD’nin Paris anlaşmasından çekilmesinin etkili olduğunu duyurdu.

Trump’un Putin ile görüşmesi öncesinde kısa bir süre İklim konulu oturuma katıldığını ve görüşlerini aktardığını anlatan Merkel, görüş farklılıklarının aşılmasının zirvenin sona ereceği Cumartesi öğleden sonraya kadar mümkün olup olmayacağını öngöremediğini de sözlerine ekledi.

Zirvenin ilk gün oturumlarından ticaret konusunun da ele alındığına dikkat çeken Merkel, “Çoğunluk serbest ancak aynı zamanda adil ticaret ihtiyacına vurgu yapıldı” dedi. Almanya Başbakanı, şerpaların ticaret konusunda uzlaşı sağlamak için müzakereleri sürdüreceklerini kaydetti.

"Sözü dolandırmak istemiyorum. Tartışmalar zorlu geçiyor" diyen Merkel, hem iklim hem ticaret konularının yarın yayınlanacak sonuç bildirgesinde ne şekilde yer bulacağı konusunun “ilginç” olacağını vurguladı.

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Reuters/afp/dpa/epd, DA/BD