G20'de merakla beklenen Trump-Putin buluşması gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in merakla beklenen ilk yüz yüze görüşmesi Hamburg’un ev sahipliği yaptığı G20 Zirvesi çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşme sırasında odaya alınan gazetecilere olumlu mesajlar veren iki liderin yarım saat öngörülen buluşması bir buçuk saati aştı.

Trump: Onur duyuyorum

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk kez tanışıyor olmaktan “onur” duyduğunu ve Soğuk Savaş döneminin iki rakibi arasında olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediğini söylerken, "Putin ile çok çeşitli konuları ele aldık ve galiba gayet iyi gidiyor” derken görüşmeyi, "çok, çok iyi" olarak nitelendirdi.

Trump, Putin ile olmaktan onur duyduğunu ifade ederken, "Görüşmelerimiz sürecek. Rusya için, ABD için ve ilgili herkes için olumlu gelişmeler yaşanmasını dört gözle bekliyoruz" dedi ama hangi konuları ele aldıklarına açıklık getirmedi.

Putin: Önemli bir ikili görüşme

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Trump ile tanışmaktan "memnuniyet duyduğunu" ifade ederken, uluslararası sorunları ve ikili konuları ele aldıklarını, "önemli bir ikili görüşme" gerçekleştirdiklerini aktardı.

Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiş olmanın başlı başına olumlu bir işaret olduğunu, görüşmenin olumlu sonuçlar doğurmasını umut ettiğini belirten Putin, ABD başkanı ile daha önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, ancak telefon görüşmelerinin asla yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

İki ülke dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Rex Tillerson’ın da katıldığı Trump-Putin buluşması Rusya’nın ABD’deki 2016 yılı başkanlık seçimlerine Trump’ın lehine siber saldırı ve dezenformasyon yoluyla müdahalede bulunduğu iddiaları nedeniyle büyük bir merakla bekleniyordu.

Uzmanlar endişeli

Brookings Enstitüsü’nden Thomas Wright, Trump’ın Putin ile görüşmesine sadece Tillerson’un katılmasını eleştirdi. Wright, “Ne Tillerson ne Putin’in dış politika tecrübesi yok. Bu nedenle Putin ile görüşmelerinde profesyonellere ihtiyaçları var” diye konuştu.

Alman Marshall Fonu’ndan Derek Chollet ise “İki zıt maço stilinin etkileşimi pek muhtemel ilişkilerinin geleceğini belirleyecek özellik olacak” değerlendirmesini yaptı.

Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddialarının yanı sıra Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekibi ve danışmanlarının Kremlin ile ilişkileri aylardır ABD’de en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

ABD’nin Batılı müttefikleri de bu iddialar ile Ukrayna ve Suriye’deki kritik güç mücadelesi ışığında Trump Yönetimi’nin Rusya ile ilişkilerinde nasıl bir tavır takınacağını yakından izliyor.

Öte yandan Donald Trump’ın ticaret ve iklim konularında takındığı “önce Amerika” yaklaşımı da ABD’nin Batılı müttefikleriyle, özellikle Avrupa ile ilişkilerinde sert rüzgarların esmesine yol açmıştı.

Protestocular eşlerin programını engelledi

Bu arada G20 zirvesine katılan liderlerin eşleri için planlanan etkinlikler güvenlik güçlerinin artırdığı önlemler nedeniyle sınırlandırılmak zorunda kalındı.

Beyaz Sarayı’ın önceden zirve hazırlıkları kapsamında otel ayarlamaması sebebiyle Hamburg’da Almanya’nın tahsis ettiği konuk evinde kalan ABD Başkanı Trump’un eşi Melania Trump da protestolardan ötürü eşler için öngörülen programa katılamadı. Melania Trump’un sözcüsü Stephanie Grisham basına yaptığı açıklamada, Hamburg güvenlik güçlerinin konuk evinden çıkışa onay vermediğini doğruladı.

Melaina Trump twitter’da “Hamburg protestolarında yaralananları düşünüyorum. Herkesin güvendi olmasını umuyorum” paylaşımını yaptı.

Küreselleşme karşıtı protestocular gün boyunca düzenledikleri protestolarda liderlerin zirve alanına ulaşımını da engelledi. Araçları ateşe veren, mağaza camlarını kıran göstericilerin Kanada delegasyonunun araçlarına zarar verdi.

Hamburg polisinin diğer eyaletlerden güvenlik takviyesi talebinde bulunduğu açıklandı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reutes/afp/dpa, DA/BD