G20'de gerçekleşen 18 görüşmenin 14'ünü Erdoğan 4'ünü Davutoğlu gerçekleştirdi

Türkiye’nin dönem başkanlığında gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi liderler arasında çok sayıda ikili görüşme gerçekleşti. Türkiye'den yetkililer ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Rusya, İspanya, Hindistan'ın da aralarında olduğu 18 ülkenin yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerin 14'üne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüne Başbakan Ahmet Davutoğlu katıldı. Bianet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin G20 liderleriyle gerçekleştirdikleri ikili görüşmeler şöyle:

16 Kasım

Erdoğan-Trudeau

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu buluştu. Regnum Otel'de yarım saat süren basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Erdoğan - Rajoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüştü.

Regnum Otel'deki kabulde; Avrupa Birliği Bakanı Beril Dedeoğlu, Milletvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan - Modi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Antalya'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

15 Kasım



Davutoğlu - Merkel

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel dün (15 Kasım) basına kapalı şekilde 40 dakika süren görüşme yaptı.

Görüşmede, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeler, terörizmle mücadele ve mülteciler konusu ele alındı.

Başbakan Davutoğlu'nun, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin canlandırılması yönündeki beklentileri vurguladığı ifade edildi.

"Yeni hükümetle birlikte önümüzdeki dönemde kapsamlı reformların gündeme geleceğini" ifade eden Başbakan Davutoğlu'nun, bu çerçevede AB içinde Almanya'nın desteğini beklediklerini belirttiği kaydedildi.

Almanya Başbakanı Merkel'in de Türkiye ile sadece sığınmacı krizi değil, başta AB konuları olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirme iradesinde olduklarını vurguladığı bildirildi.

Davutoğlu - Loong

Başbakan Ahmet Davutoğlu, G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere Antalya'da bulunan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüştü.

Davutoğlu - Tusk

Başbakan Ahmet Davutoğlu, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Antalya'da bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüştü.

Davutoğlu – Al Suud

Başbakan Ahmet Davutoğlu, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Antalya'da bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüştü.

Erdoğan - Obama

Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesi bir saat sürdü. Görüşme sonundaki açıklamalarında Paris'te yaşanan saldırılar, IŞİD'e karşı mücadele öne çıkan konular oldu.

Erdoğan – Fabius

Erdoğan ve Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile Maliye Bakanı Michel Sapin ile yaklaşık yarım saat görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'teki terör saldırılarının ardından G20 Liderler Zirvesi için yapacağı Antalya ziyaretini iptal etmişti.

Erdoğan – Cameron

Erdoğan ve İngiltere Başbakanı David Cameron görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Berat Albayrak da bulundu.

Erdoğan – Abe

Erdoğan ileJaponya Başbakanı Shinzo Abe’nin görüşmesine ilişkin bilgileri Japonya Başbakanı Sözcüsü Yasuhisa Kavamura paylaştı.

Kavamura, Erdoğan ile görüşen Abe'nin G20 gündemini tamamen desteklediğini ifade ettiğini, Erdoğan'ın da Abe'ye Japonya'nın ekonomi politikasını desteklediğini söylediğini bildirdi.

Japonya'nın da Türkiye gibi Suriyeli sığınmacılara kapılarını açıp açmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kavamura, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına saygı duyduklarını ifade etti.

Kavamura, Japonya'nın Suriye'ye sınırı olan Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere ve sınırı olmayan Makedonya gibi ülkelere, çoğu BM aracılığıyla olmak üzere yardım yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Erdoğan - Putin

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi bir saat sürdü.

Görüşmede Türk tarafından Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rus tarafından da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hazır bulundu.

Erdoğan ile Putin'in, görüşmede, Türkiye ve Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının 15 Aralık'ta Rusya'da yapılması konusunda teyitleştikleri öğrenildi.

Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Merkel ile görüşmeniz nasıl geçti?" sorusu üzerine Putin, İngilizce olarak "Good, very good" diyerek gülümsedi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesi öncesinde fuaye alanındaki ikramlıklardan bir nektarin alarak yedi. Nektarini bıçakla kesmek isteyen Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına dönerek "kusura bakmayın ısırarak yiyeceğim" dedi.

14 Kasım



Erdoğan - Razak

Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Najib Razak ile Regnum Otel’de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan - Sall

Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Regnum Otel’de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan - Zuma

Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ile Regnum Otel’deikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan - Turnbull

Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile Regnum Otel’de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan - Loong

Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Regnum Otel’de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan – Ban Ki-mun

Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Regnum Otel’de ikili görüşme gerçekleştirdi.