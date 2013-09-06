G20'de dün ne oldu, bugün programda neler var?

Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan G-20 liderler zirvesi'nin ilk günü programda olmayan bir görüşme ile tamamlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barak Obama ile bir araya geldi. Erdoğan, Obama ile bugün bir görüşme daha gerçekleştireceği mesajı verdi.

ABD Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daha kapsamlı görüş alışverişi için bugün yeniden buluşacak.

Başbakan Erdoğan bugün ayrıca, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir araya gelecek.

Dünya ekonomisine yön veren 20 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarını bir araya getiren G-20 zirvesi bugün sona erecek.



Sürpriz buluşma



Akşam yemeğinin ardından düzenlenen kültürel etkinlik sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barak Obama ile kısa bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra kaldığı otele dönen Başbakan Erdoğan, Obama ile bugün daha kapsamlı bir görüşme yapma kararı aldıklarını söyledi.

Zirvede ilk gün toplantıları kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Rus Çarı Petro'nun inşa ettirdiği Konstantin Sarayı'nda başladı.

Ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri kapıda karşıladı.

Putin ile Obama'nın karşılaşma anı merakla bekleniyordu. Suriye konusu yüzünden arası gergin olan iki lider, ilk buluşmalarında diplomatik nezaketin ötesine geçmedi. Liderler sadece basına poz verirken gülümsedi.

Daha sonra toplantılara geçildi. Büyüme ve küresel ekonomi konulu çalışma oturumda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da söz aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin IMF'deki rolünün artırılmasını öngören kota reformunun planlandığı gibi 2014 Ocak ayına kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca krizdeki ekonomilerin hızla toparlanması ve istihdamın artırılabilmesi için Türkiye'deki gibi güvenilir orta vadeli programların kilit önem taşıdığına işaret etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ilk gününde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Suriye konulu bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, “Şam yönetiminin sivilleri kimyasal silahla hedef alması karşılıksız kalmamalı” mesajını verdi.

Daha sonra zirveye katılan liderler akşam yemeği için buluştu. Yemek salonunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri bir mini zirve gerçekleştirdi.