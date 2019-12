T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in, TÜSİAD adına, Türkiye özel sektörünü temsil ettiği, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen G-20'nin İş Zirvesi kurumu olarak bilinen B-20 Zirvesi dün sonuçlandı.



Zirve , 11 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen 4 paralel çalışma grubu toplantısı ile son buldu.



Toplantılar sonucunda 12 alt başlıkta yer alan yaklaşık 70 öneri G20 zirvesine taşınmak üzere devlet başkanları veya başbakanlara iletildi.





G20 Zirvesi'ne sunulan öneriler, şöyle sıralandı:





1-Dünya Ticaretinin Canlandırılması: Sürdürülebilir ve Adil Toparlanma

a.Doha Ticaret Müzakerelerinin 2011’de bitmesi için yeni bir küresel taahhüt ihtiyacı vardır.



b.Korumacılık anlayışı ile mücadele edilmeli, korumacılık en azından kriz öncesi düzeye indirilmelidir.



c.Ticaretin finansmanına ayrıcalıklı düzenlemelerin getirilmesi gerekmektedir.





2-Doğrudan Yabancı Sermayenin Teşvik Edilmesi ve Güçlendirilmesi



a.Doğrudan yabancı sermaye hareketlerinin önündeki korumacı ve yer yer gizli- engelleyici düzenlemeler bir an önce ülke düzenlemelerinden ayıklanmalıdır.



b.Bağlayıcılığı olmasa da, hem ev sahibi ülkeyi hem de yatırım yapan ülkeyi kollayan, bir “küresel yatırım yapma” düzenlemesi üzerinde çalışılmalıdır.



c. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının tüm tarafların kazanabileceği bir değer süreci olduğu topluma anlatılmalıdır.





3-KOBİ’lerin Finansmanı ve Güçlendirilmesi



a.KOBİ’lerin büyüme sürecine eklemlenebilmelerini teminen, KOBİ’ler için hukuki alt yapı, düzenleyici yapı ve finansal çerçeve bağlamında fonksiyonel bir özel düzenleme üzerinde durulmalıdır.



b.Finansal kuruluşlar KOBİ’leri kredilendirme hususunda teşvik edilmedir.



c.Sınai mülkiyet olgusunun, KOBİ’lerin değer yaratma sürecinin önemli bir parçası olduğu anlayışı güçlendirilmedir.





4-Büyüme, Finansal Sektör ve Düzenleyici Reformlar



a.Hem küresel finansal akımların artarak devamı desteklenmeli hem de tüm küreye teşmil edilebilecek bir finansal düzenlemeye doğru yaklaşılmalıdır.



b.KOBİ finansman modelleri geliştirilmelidir, hem geleneksel hem de sermaye piyasaları üzerinden KOBİ finansmanı için yenilikçi modeller üzerinde durulmalıdır.



c. Dünya ticaretinin ve altyapı yatırımlarının artırılması için yenilikçi küresel düzenlemelere ihtiyaç vardır.





5-Para ve Maliye Politikalarında Çıkış



a.Para ve Maliye Politikaları toparlanmada ikame edilemez bir rol oynamıştır.



b.Para politikası nötral tutuma doğru dönmeli, büyüme amaçlı müdahalelerden kaçınılmalıdır.



c.Cari İşlemeler Açığı ile Sermaye Hesapları arasındaki dengesizliğe kayıtsız kalınmamalıdır.





6-Altyapı Yatırımlarında Açığı Kapatmak ve Doğal Kaynakların Fonlanması



a.Sürekli değişebilen bir anlayış ile Özel-Kamu işbirliği modelleri kullanılmalıdır.

b.Hükümetler, “Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerini açıklığa kavuşturmalıdırlar.

c.Altyapı yatırımlarında proje riskinin azaltılmasında devlet işbirliği şarttır.





7-Enerji Verimliliği



a.Enerji verimliliği olgusunun yaygınlaştırılmasının, olanakların ve ilgili bilginin yaygın paylaşılmasının ve KOBİ’lerin bu bilgi kümesine ulaşmasının sağlanması gerekmektedir.



b.Firmaların enerji verimliliği projelerinin devlet yardımlarına konu olması sağlanmalıdır.



c. Enerji verimliliği uygulamalarının kürede yaygınlaşabilmesi için bir küresel enerji verimliliği kurumunun kurulmasında yarar vardır.





8-Yenilenebilir ve Düşük Karbon Enerji Ekonomisinin Desteklenmesi



a.Piyasa tabanlı karbon fiyatlandırmasına yaklaşmak gereklidir.



b.G20 Enerji Bakanların düzenli olarak bir araya gelerek, kısa-orta dönem ortak yol haritasını gözden geçirmeleri, ortak bir ruh ile ve küresel ısınma felaketini sürekli gündemde tutarak politika belirlemeleri gerekmektedir.



c.Karbon kredilendirme mekanizmaları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.





9-Yeşil Ekonomide İş Olanakları Yaratmak



a.Binalarda enerji verimliliği teşvik edilmelidir.



b.Yenilenebilir ve düşük karbon enerji üretimini desteklerken bu yolla üretilen enerjinin iletiminin de önceliklendirilmesi gerekmektedir.



c.Sanayi ve ulaştırmada çevre duyarlı üretim ve hizmete yüksek standart ve yakın takip getirilmelidir.





10-Üretkenlik Tabanlı Büyüme



a.G20 temelinde bir örgütlenmeyle, üretkenliğe dayalı inovasyonun yayılımının güçlendirilmesi gerekmektedir.



b.G20, OECD veya benzeri uluslar arası kurumlar ve özel sektör ile birlikte kamu sektörünün üretkenliğinin artırılabilmesi için bir çalışma grubu kurmalıdır.





11-Genç İşsizliği



a.Gençlerin istihdam duyarlı bir eğitim alabilmelerini sağlamak için akademik bir çalışmalar gerçekleştirilmelidir.



b.Girişimciliğin güçlendirilmesi gerekmektedir.



c.En iyi aktif işgücü politikalarının paylaşımı sağlanabilmelidir.



d.Yerel yeteneklerin iş-başında öğrenme, staj ve çıraklık unsurları ile güçlendirilmesi sağlanmalıdır.





12-Gelişmekte olan Ekonomilerde Sağlık Hizmetlerine Ulaşımın Geliştirilmesi



a.Sağlık ve büyüme arasındaki ilişkinin G20’nin sürekli bir gündem maddesi olması gerekmektedir.



b.Sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla “Global Fund” ve “GAVI Alliance” gibi yenilikçi finansman modellerine ihtiyaç vardır.



c.Gelişmekte olan ülkelerin bütçelerinde sağlık hizmetleri payının belli bir eşiğin altına inmemesi sağlanabilmelidir.