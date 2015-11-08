G20 zirvesine hava ve karadan abluka

Antalya’da 15-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan G20 zirvesi için üst seviyede koruma önlemleri alındı. Acil durumlarda kullanıma sokulmak için F-16’ların bekleyeceği toplantıda İncirlik’e yerleştirilen F-15C Eagle savaş uçakları da destek verebilecek.

Milliyet'in haberine göre zirve boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nin Konya'dan kalkacak Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı E-7T, Antalya semalarında sürekli uçacak. Gövde üzerinde özel radar taşıyan uçak, minik insansız hava araçlarına kadar tehditleri havadan takip edebilecek.



Acil durumlarda müdahale içinse Antalya Havalimanı'nda havadan-havaya füzelere sahip F-16 uçakları hazır bekleyecek. Ayrıca İngiltere'deki Amerikan üssünden İncirlik'e intikal eden F-15C Eagle savaş uçakları da bu operasyona destek verebilecek. Belek ve çevresindeki hava sahası zirve sırasında VFR olarak adlandırılan görerek uçuşlara da kapatıldı.



Antalya'ya füze koruması





G20 Zirvesi nedeniyle bölgede aynı zamanda balistik füzeleri vurabilen füze taşıyan USS Donald Cook gemisi de olacak. ABD Donanmasına ait destroyer dün biten Doğu Akdeniz Tatbikatı'na katılmıştı. Bu tatbikat, Antalya açıklarında yapılmıştı. NATO balistik füze savunması yeteneği kapsamındaki bu gemi, ABD'ye ait diğer gemilerle birlikte önümüzdeki haftalarda Akdeniz'in doğusunda balistik füze tehdidine karşı seyirde olacak. USS Donald Cook, 12 Nisan 2014 tarihinde Karadeniz'deki görevinde Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-24 uçağı tarafından taciz edilmişti. Rus kaynakları, Amerikan gemisinin sistemlerinin elektronik karıştırma ile 'kör' edildiğini iddia etmişti. Belek'te devlet başkanlarının kalacakları özel bölümler inşa edilirken ABD Başkanı Obama'nın ise bir Amerikan gemisinde konaklayabileceği belirtiliyor.





F15-C açıklaması





Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri dün, 6 adet F-15C tipi savaş uçağının, İncirlik Üssü'ne ulaştığını açıklamıştı.



Konuya ilişkin ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin, Türkiye'nin egemenliği ve bölgenin kolektif güvenliğine sarsılmaz desteğinin göstergesi olan 6 adet F-15C tipi savaş uçağı İncirlik Üssü'ne geldi. Uçaklar İngiltere'deki 48'inci "Fighter Wing" Üssü'nden gönderildi. Söz konusu uçaklar, Türk hava sahasında muharip hava devriyesi görevi yapacaklar. ABD ve Türkiye, NATO müttefikleri olarak bölgenin barış ve istikrarı için sorumluluk paylaşımında bulunuyor" denilmişti.

