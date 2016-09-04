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G20 Zirvesi'nden aile fotoğrafı

Erdoğan, Çin lideri Cinping ve Putin'le yan yana yer aldı

04 Eylül 2016 15:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde katıldığı aile fotoğrafı çekiminde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yan yana yer aldı. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlamasının ardından dün G20 Zirvesi kapsamında yeniden bir araya gelen Erdoğan ve Putin'in aile fotoğrafı çekiminde de bir süre sohbet ettikleri görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çekiminin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le kol kola yürümesi de kameralara yansıdı. Bilindiği gibi Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesinde Nazarbayev büyük rol oynamıştı.

 

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