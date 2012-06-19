Erdoğan ve Obama Maksika'da biraraya geliyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek.

G-20 Zirvesi için Meksika'nın Los Cabos kentinde bulunan Başbakan Erdoğan, biraraya gelecek. Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek.

Birçok lider sorunun çözümü için Avrupa hükümetlerini işaret ederken Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise sorunların sadece Avrupa'ya değil tüm dünyaya ait olduğunu vurguladı.

Pazar günü Yunanitan'da yapılan seçimlerde kesinti planı yanlısı Yeni Demokrasi Partisi'nin zaferi piyasaları rahatlatmaya yetmedi.

Seçimleri sol koalisyon Syriza'yı az farkla geçerek kazanan partini lideri Antonis Samaras koalisyon için görüşmelere dün başladı.

BBC Dünya Servisi Ekonomi Muhabiri Andrew Walker Avrupa'nın açık olarak tehlike içinde olduğunu ancak ABD ve Çin başta olmak üzere dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde de ekonomik problemler bulunduğunu belirtiyor.

Walker, Hindistan ekonomisindeki gerilemenin de G20 zirvesinin gündeminde olduğunu belirtiyor.

Bugün açıklanması beklenen bir ortak açıklama taslağında istihdam ve ekonomik büyüme için küresel çapta ortak hareket etme çağrısı yapılamsı bekleniyor.

Bu arada Çin bütçe krizi yaşayan IMF'ye 43 milyar dolar vereceği taahhüt etti.

Pazartesi günü boyunca birçok lider ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda ekonomik krizin derhal çözülmesi gerektiği yönünde beyanlarda bulundu.

Kanada Başbakanaı Stephen Harper, eurozone liderlerini sorunların çözümü için yapısal reformalara yapmaya çağırdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise bu tür öneri ve eleşirilere karşı cevap niteliğindeki "Açıkçası, buraya demokrasi ve ekonomimizi nasıl idare edeceğimiz üzerine ders almaya gelmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'se mali krizle karşı karşıya olan ülkelere ekonomik korumacılık politikaları için serbest bırakacak kuralları belirleme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama ise korumacılığın önlenmesinin önemli olduğunu söyledi.