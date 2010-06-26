G20 zirvesinde Erdoğan Obama ile görüşecek

T24 - G-20 Zirvesi için Kanada'nın Toronto kentine gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün zirve kapsamında ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Kritik bir dönemde gerçekleşecek görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gerilmesine neden olan İran, İsrail ve PKK konularının ele alınması bekleniyor.



Başbakan Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Toronto'da ABD Başkanı Obama ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.



AP haber ajansına konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Erdoğan ve Obama'nın bugün Toronto'da bir araya gelerek, Gazze filosu ve İran'a yönelik BM yaptırımları gibi son dönemde gerginliğe yol açan konuları masaya yatıracağını belirtti.



Saati henüz netleşmeyen görüşmede PKK terörü konusunun da ele alınması bekleniyor.





Erdoğan eşi ve kızıyla geldi



Başbakan Erdoğan, Toronto'ya “ANA” uçağıyla bugün TSİ 06.20'de indi. Erdoğan'ı, Uluslararası Pearson Havaalanı'nda Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Rafet Akgünay ve Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı karşıladı.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da Toronto'ya geldi.



Uçaktan inişleri sırasında Emine Erdoğan'a çiçek verildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisinden iki kişinin Kanada ve Türk Bayrakları taşıdıkları görüldü.



Bu arada, zirvenin yapılacağı Toronto kenti merkezinde yoğun güvenlik önlemleri göze çarparken, liderlerin kaldığı Royal York Hotel'in etrafı yüksek tellerle çevrildi. Buraya geçişlere kontrollü olarak izin verilirken, havadan da helikopterlerle güvenlik uçuşları yapılıyor.



Zirveye yaklaşık 4 bin gazetecinin akredite olduğu ifade ediliyor. Liderlerin kaldığı Royal York Hotel'e gazetecilerin girişine izin verilmiyor.









