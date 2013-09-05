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Dünya

G20 zirvesi Putin'in konuşması ile başladı

Tayyip Erdoğan'ın, François Hollande ile görüşmesinde Suriye gündemi öne çıktı

05 Eylül 2013 19:31

G20 zirvesinin açılış oturumu Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıyla başladı.

Oturum öncesinde Başbakan Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde zirvenin genelinde beklendiği üzere Suriye gündemi öne çıktı.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başbakan Erdoğan, Suriye konusunda uluslararası kamuoyunun üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

 

Gündem büyümeden Suriye'ye kaydı

 

G20 zirvesinin planlandığı sırada küresel ekonomi ve büyümeye odaklanması bekleniyordu. Ancak resmi ajanda gelişmekte olan piyasalarda büyümenin yavaşlaması olsa da asıl gündem Ortadoğu krizine odaklanacak.

Hatta analistler Putin'in ABD'nin Birleşmiş Milletler'in onayı olmadan Suriye'yi vurması halinde bu ülkeye füze kalkanı göndereceklerini açıklamasıyla G20'nin bir uluslararası restleşmeye dönüştüğü, yakın tarihin en gergin zirvesinin beklendiği ifade ediyor.

Putin'in açılış konuşmasındaki açıklamasından satır başları şöyle:


"Böyle sonsuza dek devam edemeyiz. Küresel riskleri önlememiz gerekiyor. Olası riskleri göz önüne almamız gerekiyor. "

"Bugün St. Petersburg'da yeni iş sahaları nasıl oluşturabiliriz onu konuştuk. Finansla piyasalara odaklanmalıyız."

"Mali konsolidasyon ve büyümeyi de sağlamamız, ikisi arasında bir denge oluşturmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkeler bir takım bütçe açıkları içindeler. Çok büyük bir büyüme beklemiyoruz gelişmiş ülkeler için. Büyümeye ilişkin temel stratejileri devam ettirmek gerekiyor."

"Toplantıda ayrıca vergi konusunu da gündeme getirdik. Yeni regülasyonlar yapılmasını düşünüyoruz ticari pazarlarda. Risklerin azaltılması gerekiyor. Bu adımı atmak için G20 çok önemli bir rol oynuyor."

 

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