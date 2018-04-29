G20 Zirvesi öncesi Hamburg kepenkleri indirdi

Almanya'nın Hamburg kentinde dükkanlar kepenkleri indirmiş. Camların üstü tahtalarla kapatılmış, rögar kapaklarının üstü örtülmüş.

G20 Zirvesi için beklenen dünya liderleri henüz kente gelmedi ancak protestolar şimdiden şiddetlendi.

Bu akşam kentte büyük bir gösteri yapılması bekleniyor. Hafta başında polis, tazyikli su ile protestocuları dağıtmaya ve kurulan çadırları ortadan kaldırmaya çalıştı.

Dün akşam ise, Porsche'nin dev araba galerisinde araçların ateşe verildiği bildirildi.

Protestocular, Cuma günü dünya liderlerinin zirveye girişini engellemeyi amaçlıyor.

Hamburg emniyetinde gerginlik hakim. Polis araçları ve tazyikli su taşıma araçları hazır bekliyor. G20 boyunca yaklaşık 20 bin polis çalışıyor olacak.

Polis hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Güvenlik yetkilileri, "8 bin aşırılıkçının ev yapımı silahlarla kenti hedef aldığını" söylüyor.

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, "Geçtiğimiz günlerde polise karşı kullanılması için hazırlanan el yapımı silahlar, sapan, bilye ve yangın söndürücüler ele geçirdik" dedi.

Polis operasyonları, Almanya'da fikir ayrılığına neden oldu. Kentte ağır silahlı çok fazla güvenlik görevlisi olmasından endişelenenler, kentin bir bölümünün kapatılması ve protostocuların uzaklaştırılmasının barışçıl protesto hakkını ihlal ettiğini söylüyor.

Hazırlıklar 150 milyon euroya mal olacak

Güvenlik önlemleri ile beraber zirve için yapılacak hazırlıkların en az 150 milyon euroya mal olacağı konuşuluyor.

Hamburg, serbest ticaretin sembolü gibi. Aynı zamanda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in doğduğu şehir. Bunun tesadüften ibaret olması zor.

Yorumcular, zirvede büyük başarılar elde edileceğini düşünmüyor. Daha çok sulandırılmış bir bildiri çıkması bekleniyor.

Merkel ise, şimdiden Trump'ın özellikle iklim değişikliği konusundaki duruşuna karşı bir birleşik cephe temsil etmeyi amaçlıyor.

Zirve daha başlamadan Almanya pozisyonunu net olarak ortaya koydu. Sonuçta bu liman kentinde verilecek kararlar, dünyada yankılanacak.