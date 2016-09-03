G20 zirvesi için Çin'e giden Erdoğan, Putin ile görüştü

4-5 Eylül'de yapılacak G20 zirvesi için Çin'in Hangzhou kentine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 1 saat 45 dakika görüştü. Saat 18.15'te başlayan görüşme 20:00 sularında sona erdi. Dünya liderleriyle G20 zirvesinde buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya ve ABD liderleriyle bir araya gelecek. Erdoğan Çin'de Almanya, İtalya ve Fransa liderleriyle de dörtlü zirvede görüşecek. Dörtlü zirvenin gündem maddesi sığınmacı anlaşması olacak.

Erdoğan: Bölgesel ve siyasi konuları ele alacağız

Erdoğan görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada "St. Petersburg'daki görüşmelerde ele aldığımız konuları burada tekrar değerlendirmek suretiyle çok çok önemli, geleceğe yönelik, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek bölgesel birçok konuları ele alma fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, terörle mücadele ediyor"

Rusya lideri Putin görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'de iç siyasi hayatın normalleşmesini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini görüyoruz. Terörle mücadele etmektedir ve önemli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır, bunu biliyoruz. Zaten terörle mücadeleyle ilgili pozisyonlarımızı daha önce anlatmıştık birbirimize. Türkiye'deki durumun normalleşmesi konusunda önemli başarılar var ama normalleşme tamamen sağlandıktan sonra daha hızlı bir şekilde ileriye gidebileceğiz" diye konuştu.

Charter teşekkürü

Putin, ”Yaptığımız son telefon görüşmesinde, daha önce alınan kararların beklenenden yavaş uygulandığını söylediniz. Özellikle charter seferleriyle ilgili anlaşmanın yerine getirilmediğini ifade ettiniz. Sizin de gördüğünüz gibi Rusya hükümeti, 28 Ağustos'ta yasağı kaldıran kararnameyi imzaladı ve Rus turistleri taşıyan ilk charter uçağı Türkiye'ye uçtu" dedi.

Putin'e "Evet, gerçekten de dün charter seferleri başladı ve ilk uçak Türkiye'ye geldi" sözleriyle yanıt veren Erdoğan, Rus lidere teşekkür etti.

Kriz St. Petersburg görüşmesiyle sona ermişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların sınır ihlali yapmakla suçladığı Rus Su-24 tipi savaş uçağını düşürmesiyle başlayan krizin ardından ilk kez 9 Ağustos'ta bir araya gelmişti. Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Konstantinovskiy Sarayı'ndaki görüşme, Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretiydi.

Erdoğan kimlerle görüşecek?

Zirve'deki ilk temasını Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirecek Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB ülkelerinin başbakanlarının da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u da kabul edecek olan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande , Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalyan Başbakanı Matteo Renzi ile de dörtlü zirvede bir araya gelmesi planlanıyor.

9. G20 Zirvesi

Bu yıl dokuzuncusu yapılacak G20 toplantıları, 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizin ardından devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleştirilmeye başlandı. Dünya ekonomisinde sermayenin yüzde 85'ine sahip olan 20 ülkeyi bir araya getiren ilk toplantı aynı yıl Brezilya'da, ikinci ve üçüncü toplantılar Londra ve Washington'da gerçekleştirildi. Bu üç toplantıya da Erdoğan, başbakan sıfatıyla Türkiye'yi temsilen katıldı.

Devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı G20 toplantısının dördüncüsü Güney Kore'nin Başkenti Seul'de, beşincisi Fransa'nın Cannes kentinde, altıncısı Meksika'nın Los Cabos şehrinde, altıncısı Rusya'nın Sent Petersburg kentinde düzenlendi. Bu toplantıların da tamamına başbakan sıfatıyla Erdoğan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmadığı tek zirve ise 15-16 Kasım 2014'de Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen 7. toplantı oldu. Bu toplantıya, Başbakan sıfatıyla Ahmet Davutoğlu katıldı.

2015'te Antalya ev sahipliği yaptı

Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinde üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını, 15-16 Kasım 2015'te Antalya’da düzenlenen Liderler Zirvesi ile başarıyla tamamladı ve 1 Aralık 2015 itibariyle Çin'e devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki dönem başkanlığı süresince Türkiye, 10 tanesi bakan düzeyinde olmak üzere yaklaşık 60 resmi toplantı düzenledi. Bu toplantılara 15 bin civarında katılımcı iştirak etti. Antalya Liderler Zirvesine yaklaşık 10 bin kişi katılırken, Zirve çoğu yabancı olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 basın mensubu tarafından takip edildi.



