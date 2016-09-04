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BBC Türkçe

G20 Zirvesi: 'Boş laf' değil ekonomik büyüme zamanı

Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 zirvesinin açılışında, liderleri "boş laflardan" uzak durup ekonomik büyümenin hızlandırılmasını odaklanmaya çağırdı.

04 Eylül 2016 16:58

Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 zirvesinin açılışında, liderleri "boş laflardan" uzak durup ekonomik büyümenin hızlandırılmasını odaklanmaya çağırdı.

Çin'in Hangzhou kentindeki zirveye 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Çin G20'ye ilk kez ev sahipliği yapıyor.

G20 ülkeleri küresel hasılanan yüzde 85'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Şi, 2 gün sürecek zirvenin açılış konuşmasında küresel ekonominin toparlanmaya başladığını ancak, finans ve ticarette önemli zorluklar bulunduğunu vurguladı.

Zirvede küresel çelik krizi, İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci (Brexit) ve Apple gibi çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi gibi konular ele alınacak.

Şi, "Dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklar ve risklere karşın, uluslararası toplum, bu zirveden çok şey bekliyor" dedi.

Zirve öncesinde Uluslararası Para Fonu IMF, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yeniden aşağı çekebileceği uyarısında bulundu.

IMF, İngiltere'de Haziran ayında yapılan, AB'den çıkma kararının alındığı referandumdan sonra, 2016 için büyüme tahminini yüzde 3.1'e çekmişti. IMF'nin 2017 için tahmini ise yüzde 3.4.

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