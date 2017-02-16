G20 ülkelerinin dışişleri bakanları Almanya'da buluşuyor

G20 ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Almanya'nın Bonn kentinde bir araya geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ilk yurtdışı ziyareti olan G20 toplantısında, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dış politika önceliklerini açıklaması bakımından önem taşıyan G20 toplantısında Suriye, Ukrayna, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar, nükleer silahsızlanma, iklim değişikliği ve küresel ekonomi gibi konular ele alınacak.

Tillerson'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuğolu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile birer ikili görüşme yapması öngörülüyor.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Fylnn'in Moskova'yla görüşmeleri nedeniyle istifa etmesinin ardından Tillerson-Lavrov görüşmesi dikkatle izlenecek temasların başında geliyor.

Tillerson gezisine yönelik bilgi veren bir ABD yetkilisi, ABD Dışişleri Bakanı'nın Rus mevkidaşı ile "çıkarlarımızın birleştiği alanlarda pragmatik ve yapıcı bir işbirliği arayacağını" söyledi.

ABD'nin Rusya ile terörle mücadele konusunda da işbirliği arayışında olacağı belirtildi.

Tillerson'un toplantıda ABD'nin NATO'ya bağlı olduğu mesajı vermesi bekleniyor.

Solcu gruplar toplantı binası yakınlarında protesto düzenlemeyi planlıyor.

G20 ülkeleri arasında gelişmiş ekonomilerin yanı sıra Hindistan, Endonezya, Türkiye, Meksika ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler de yer alıyor.