G20 protestoları başladı: Cehenneme hoş geldiniz

Yarın başlayacak G20 liderler zirvesini protesto etmek için ‘Cehenneme Hoş Geldiniz’ sloganıyla düzenlenen protesto gösterisi Hamburg Balık Pazarı'nda başladı.

Hamburg polisi henüz gösteriye kimlerin katıldığını tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.

Resmi olarak TSİ 20.00 da başlayan protestoların özellikle zirveye katılan ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a yönelik olması bekleniyor.

Trump'a protesto

Öte yandan Trump, G20 Zirvesi için eşi Melania Trump ile birlikte Almanya'ya iniş yaptı.

Trump'ın iniş yapmasından önce, kentteki protestolar arttı.

Hamburg'da bir grup eylemci kendilerini griye boyayarak, 'zombi protestosu' eylemiyle zirveyi ve ABD Başkanı Trump'ı protesto etti