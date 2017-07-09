G20 protestolar eşliğinde bitti: Kabusunuz olmaya devam edeceğiz

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lideri için Hamburg'daki 'sıcak' karşılama dün de sürdü. G-20 zirvesini protesto etmek için bir araya gelen küreselleşme ve emperyalizm karşıtı gruplar yolları kapattı, barikatlar kurdu. Zirve öncesinden başlayan protestolarda özellikle ilk gün şiddetli çatışmalar yaşandı.

Erk Acarer'in Birgün'deki izlenim haberi şöyle:

Orantısız güç kullanan polis, pek çok protestocunun yaralanmasına neden olurken emniyet birimleri içinden de 189 kişi yaralandı.

Hamburg'da G-20, "Cehenneme hoş geldiniz" isim verilen gösteriler nedeniyle gecikmeli başladı. Bazı liderler Hamburg Fuar Alanı'ndaki zirveye, protestocuların sokakları tutmasıyla geç ulaşabildi. AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet de göstericilerin kapadığı yollardan etkilendi ve zirveye gecikmeli olarak ulaşabildi.

Göstericilerin hedefi

Önceki günkü protesto eylemlerinde, polis 'liderlerin olduğu yere' yakınlaşmak isteyen eylemcilere geçit vermedi. Ancak zaman zaman G20 liderlerinden bir hayli uzak noktalardaki kalabalıklar da polis tarafından dağıtıldı. G20'nin başladığı ilk günün akşamı, G-20'ye katılan liderlere konser verildi. Göstericilerin bütün hedefi, liderlerin Elbphilharmonia Konser Salonu'na ulaşmasına engel olmaktı. Bu amaçla yolları tutmaya çalışan göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak protestocuları dağıtmaya çalıştı. Eylemciler ise polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Bir grup gösterici ise botlarla nehir üzerinden konser salonuna ulaşmaya çalıştı. Bazı bölgelerde yirminin üzerinde araç kundaklandığı kaydedildi.

St. Pauli yangın yeri gibiydi

Çatışmaların ve kaosun en yoğun adresi ise St. Pauli oldu. Önceki günden itibaren, polis ve göstericiler adeta köşe kapmaca oynadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde St. Pauli de barikatlar kuruldu, çöp konteynırları ateşe verildi. Bazı protestocular, inşaat halindeki binalara çıkarak, buralardan aldıkları malzemeleri barikat malzemesi olarak kullandı. Sokaklar savaş alanına döndü.

Dün ise gösterilere en yoğun katılım gerçekleşti. Şehir günlerdir olduğu gibi yine helikopter ve siren sesleriyle uyandı.

Emniyetin taktik savaşı

Hamburg'taki gösterilerde ise katılımın 100 bini geçmesi bekleniyordu. Ne var ki beklenen olmadı. Hamburg emniyeti, gösteriye katılanların sayısını 12 bin kişi olarak açıkladı. Ancak bu sayı da gerçeği yansıtmıyordu. Gösteriyi organize edenler, katılanların sayısını 50 bin kişi olarak ifade etti.

Deichtor'torda toplanan kapitalizm, emperyalizm ve küreselleşme karşıtı guruplar Millertor'a doğru yürüyüşe geçtiler. 4 kilometrelik yol polis kontrolünde yüründü. Emniyet göstericileri o kadar yavaş yürüttü ki, protestocular saatler sonra bile yolu yarılayamadı. Bunun nedeni protestocuların, G-20 liderleri toplantılarını bitirdikten sonra merkeze girebilmeleriydi.

En ilkel insan formunu yarattılar

Gösterilerde, liderleri toplu olarak protesto etme fikri genel eğilimdi. Ancak hiçbir slogan ve tepki; Putin, Merkel, Trump ve Erdoğan isminden bağımsız olmadı. Tepkiler bu 4 lider üzerine yoğunlaştı. Eğlencenin, müziğin yol boyunca eksik olmadığı yürüyüşte, renkli görüntüler de vardı. Sokakta sergilenen çalışmalar ilginçti. Hazırlanan bir bilborda, en ilkel insan, 'Neoliberalusmus' olarak tarif ediliyordu.

Gösterilere Türkiyeli gruplar da yoğun bir şekilde katıldı. Birleşik Haziran Hareketi, Aleviler, Kürtler ve çeşitli sol gruplar kendi kortejleriyle eylem ve etkinliklerde yer aldı.

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"Reis'e koruma"

Hamburg’da zaman zaman tuhaf görüntülere de tanık olduk. Sözgelimi; kendini koruma ilan eden Erdoğan sempatizanlarından biri arkasındaki Türk bayrağıyla Erdoğan'ın gelişini bekledi.

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"Her yerdeler"

Geceki çatışmaların ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte St. Pauli taraftarının kaldığı Millertor Stad'ını ziyaret ettik. Ne var ki 'ateşli, solcu taraftar uyumamayı tercih etmişti. Stad görevlilerine neredeler diye sorduk, gülümsemeyle karşılık; "Her yerdeler" yanıtını aldık.

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Hamburg G-20 zirvesinin gözlemcilerinden olan Dr. Nick Brauns, polisin başından beri göstericileri durdurmak için orantısız güç kullandığını belirtti. Aynı zamanda Federal Sol Parti Milletvekili Ulla Jepke’nin danışmanı olan, Brauns, “Hamburg bir ilki yaşıyor, metro ve tren seferlerinin iptal edilmesine ilk kez tanık olduk. Emniyet güçleri ilk defa bu kadar agresifti. Adeta Türk polisine benziyordu” dedi. Gözlemci; “Adeta Erdoğan şiddeti çekiyor” ifadelerini kullandı.