G20 öncesinde Almanya'da Erdoğan tartışması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın önde gelen 19 ekonomisi ile Avrupa Birliği'ni buluşturan G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Hamburg kentine gelmesi bekleniyor. 7/8 Temmuz tarihlerinde yapılacak zirveye katılacak Erdoğan'ın Almanya'daki herhangi bir salonda konuşma yapması ihitmali Alman siyasetini karıştırdı. Ayrıca Erdoğan'ın korumaları da Alman polisinin yakın takibinde.

Korumalara uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında korumalarının ziyareti protesto edenlere müdahale etmesi dünya çapında yankı bulmuştu. Korumalar hakkında ABD'de hukuki işlem yapılırken, protestocuların darp edildiği görüntüler ise hafızalardan silinmedi. G20 Zirvesi öncesinde Alman polisinden de siyasi liderlerin korumalarının yetkilerine ilişkin uyarı yapıldı.

Hamburg polis sözcüsü, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Washington'daki görüntülerin Almanya'da tekrar edilmesine izin verilmeyeceğini belirterek, "Korumaların sadece korunan kişiye ilişkin acil bir durumda devreye girme yetkisi bulunuyor; polise özgü yetkileri yok" dedi. Polis sözcüsü, bu tür bir durumun vuku bulması halinde korumalara müdahale edileceğinin de altını çizdi. Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer ise Bild gazetesine açıklamasında, üçüncü kişilere müdahalede bulunulması halinde korumaların gözaltına alınabileceğini belirterek, "Bu yaralamadan başka bir şey olmaz" dedi.

Vize muamması

DW Türkçe'nin Federal İdari İşler Dairesi'nden edindiği bilgilere göre, Erdoğan'ın korumalarının zirve sırasında silah taşıyabilmesi için Türkiye'den izin başvurusunda bulunuldu. Ancak hangi korumaların Almanya'ya geleceği konusu belirsizliğini koruyor.

Kimi Alman basın organlarında Erdoğan'ın Washington'da hakkında yakalama kararı çıkarılan korumalarına Almanya'nın vize vermediği iddia edilmişti. Bu iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Berlin'deki açıklamasında "Türk tarafı Almanya'da yasalara bağlı kalmak zorunda olduğunu biliyor" dedi. Schäfer, ABD hakkında yakalama kararı çıkarılan korumaların Erdoğan'a eşlik etmeyeceğini tahmin ettiğini söyledi.

Hamburg Polisi'nin verdiği bilgilere göre, şu ana kadar izin alınan gösteriler arasında Erdoğan karşıtı veya yanlısı bir gösteri bulunmuyor. Hamburg'da G20 Zirvesi sırasında küçüklü büyüklü 25-30 dolayında protesto gösterisi yapılması bekleniyor. G20 için özel güvenlik önlemleri alınan Hamburg'da yaklaşık 15 bin polis kentte güvenliğin sağlanmasından sorumlu olacak.

Erdoğan konuşma yapacak mı?

Öte yandan tartışma yaratan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapıp yapmayacağı. Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapabilmesi için başvuruda bulunulan Dortmund, Oberhausen ve Düsseldorf'taki salonlardan geçen hafta ret yanıtı gelmişti. Deutsche Welle'nin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya seyahatine ve Almanya'da konuşma yapıp yapmayacağına ilişkin olarak Alman mercilerine henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Alman siyasi partileri ise Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapması ihtimaline istinaden sert açıklamalar yapıyor. Sol Parti'den Sevim Dağdelen 'konuşmanın yasaklanmasını' isterken, Sosyal Demokrat Parti'nin Dış Politika Sözcüsü Niels Annen ise Der Spiegel'e açıklamasında, "Erdoğan'ın Almanya'daki Türk toplumunu kendi politikalarına alet etme politikası Almanya'nın iç barışına zarar verdi" dedi.

16 Nisan referandumu öncesinde Almanya'da konuşma yapmak isteyen Türk bakanların etkinliklerinin bir bir iptal edilmesi, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu.

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Başak Özay