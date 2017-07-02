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Dünya
Deutsche Welle

G20 öncesi Hamburg'da ilk protesto

G20 Zirvesi önümüzdeki günlerde Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak. Yoğun güvenlik altında düzenlenecek zirve öncesi Hamburg'da ilk protesto gösterisi düzenlendi

02 Temmuz 2017 21:41

4 bin kişi, Hamburg merkezinde dünyanın önde gelen ülkelerinin iklim ve ticaret politikalarını protesto etti.

Sadece Hamburg sokakları değil, Alster Nehri de gösteriye sahne oldu. Kanolara binen göstericiler, nehir üzerinde eylem yaptı. Çevre örgütü Greenpeace de kömür yüklü bir gemiye Merkel’in afişini astığı bir eylem gerçekleştirdi.

Alman Sendikalar Birliği, Greenpeace ve Oxfam'ın aralarında yer aldığı 12 kuruluşun destek verdiği gösteriler barışçıl bir havada gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini küresel iklim anlaşmasından çıkarma kararından bir ay sonra düzenlenen zirveye çevreci örgütlerin eylemlerinin damga vurması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve öncesi yaptığı açıklamada, G20 Zirvesi’nde sadece ekonomik büyüme konusunun ele alınmayacağını söyledi. Merkel, kaynak kullanımı ve gelir dağılımı gibi başlıkların da masada olacağını belirtti.

G20 için yoğun güvenlik önlemi

Alman güvenlik güçleri, G20 Zirvesi için yoğun güvenlik önlemi almış durumda. 7-8 Temmuz'daki zirve boyunca Hamburg'un bazı bölümleri, eylemcilere kapalı olacak.

G20 Zirvesi boyunca yaklaşık 30 farklı eylem düzenlenmesi bekleniyor.

Göstericiler G20 karşıtı gösterilere katılmak için Hamburg'da kamp kurarken, zirve boyunca düzenlenecek eylemlere 100 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Hamburg polisi, eylemciler arasında şiddete başvurabilecek olan 4 bin kişilik anarşist ve aşırı solcu grubun yer aldığını aktarıyor.

Zirve boyunca 21 bin polis Hamburg'da güvenliği sağlamak için mesai yapacak. 3 bin 800 polis ise havalimanı ve tren istasyonlarının güvenliğinden sorumlu olacak.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin lideri katılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AP/AFP/Reuters/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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