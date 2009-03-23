G20 liderlerine 'Çıplak Şef' yemek pişirecek

Lükse kaçmayacak

'Benim için ayrıcalıktır'



G20'ye katılacak liderlere `en iyi' İngiliz yemeklerini `en ucuza' pişirmesi için Başbakan Gordon Brown, İngiltere'nin ünlü aşçılarınan biri olan 'Naked Chef( (Çıplak Şef) Jamie Oliver'ı seçti. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, G20 zirvesi nedeniyle Londra'ya gelecek olan dünya liderleri ve eşlerini, zirve öncesi 1 Nisan tarihinde başbakanlık (10 Downing Street) binasında ağarlayacak.Burada liderler ve eşlerinin onuruna akşam yemeği verecek olan Başbakan Brown, yemek için BBC televizyonu için hazırladığı `Naked Chef' isimli yemek programıyla ünlenen 33 yaşındaki ahçı Jamie Oliver'ı seçti.Bir Başbakanlık yetkilisi, İngiliz halkına ucuz malzemelerle sağlıklı yemekler pişirmeyi öğreten Oliver'ın, G20 zirvesinde de dünya liderlerine lükse kaçmadan her gün kullanılan malzemelerle İngiliz yemekleri hazırlayacağını söyledi.The Times gazetesi, geçen yıl Japonya'da gerçekleştirilen ve dünyadaki yiyecek sıkıntısına ilişkin alınacak önlemlerin konuşulduğu zirvede, liderlere 18 çeşit akşam yemeği sunulduğunu hatırlatarak, Başbakan Gordon Brown'un aynı rezaletinin bir daha yaşanmaması için önlem aldığını yazdı.İngiltere'de çocukların sağlıklı beslenmesi için okullarda sağlıklı yemek kampanya başlatan ve BBC televizyonu için hazırladığı `Naked Chef' isimli yemek programıyla ünlenen aşçı Jamie Oliver', aralarında ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ve Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'in eşi Carla Bruni'ninde bulunduğu dünya liderleri ve eşleri için başbakanlık mutfağına girecek.Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan Gordon Brow'ın, İngiliz yemek pişirme sanatını en iyi şekilde icra eden ve gösterişli bir şekilde sunan Jamie Oliver'ın pahalı ve alışılmışın dışındaki malzemelerden kaçınarak en iyi İngiliz yemeklerini pişirmesi için davet ettiğini açıkladı.Liderler ve eşlerine en iyi İngiliz yemeklerini hazırlamak için restoranlar zincirinde çalışan çıraklarını da yanına alacak olan Oliver, ``Böyle önemli bir gruba yemek pişirmek amacıyla davet edilmek, bence bir ayrıcalık'' diye, duygularını ifade etti.