G20 liderlerine 'Çıplak Şef' yemek pişirecek

Londra'da önümüzdeki aynı başında yapılacak olan G20'ye katılacak olan dünya liderleri ve eşlerine ucuz ve lezzetli yemekler pişirmesi için İngiltere'nin en ünlü aşçısı Başbakanlığa davet edildi.
G20'ye katılacak liderlere `en iyi' İngiliz yemeklerini `en ucuza' pişirmesi için Başbakan Gordon Brown, İngiltere'nin ünlü aşçılarınan biri olan 'Naked Chef( (Çıplak Şef) Jamie Oliver'ı seçti. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, G20 zirvesi nedeniyle Londra'ya gelecek olan dünya liderleri ve eşlerini, zirve öncesi 1 Nisan tarihinde başbakanlık (10 Downing Street) binasında ağarlayacak.
Burada liderler ve eşlerinin onuruna akşam yemeği verecek olan Başbakan Brown, yemek için BBC televizyonu için hazırladığı `Naked Chef' isimli yemek programıyla ünlenen 33 yaşındaki ahçı Jamie Oliver'ı seçti. Lükse kaçmayacak
Bir Başbakanlık yetkilisi, İngiliz halkına ucuz malzemelerle sağlıklı yemekler pişirmeyi öğreten Oliver'ın, G20 zirvesinde de dünya liderlerine lükse kaçmadan her gün kullanılan malzemelerle İngiliz yemekleri hazırlayacağını söyledi. Jamie, çocukları okul yemekhanelerinde verilen işlenmiş gıdalardan soğutmak için onlara kendi elleriyle sağlıklı ve organik yemekler yapıyor.
The Times gazetesi, geçen yıl Japonya'da gerçekleştirilen ve dünyadaki yiyecek sıkıntısına ilişkin alınacak önlemlerin konuşulduğu zirvede, liderlere 18 çeşit akşam yemeği sunulduğunu hatırlatarak, Başbakan Gordon Brown'un aynı rezaletinin bir daha yaşanmaması için önlem aldığını yazdı. 'Benim için ayrıcalıktır'
İngiltere'de çocukların sağlıklı beslenmesi için okullarda sağlıklı yemek kampanya başlatan ve BBC televizyonu için hazırladığı `Naked Chef' isimli yemek programıyla ünlenen aşçı Jamie Oliver', aralarında ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ve Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'in eşi Carla Bruni'ninde bulunduğu dünya liderleri ve eşleri için başbakanlık mutfağına girecek.
Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan Gordon Brow'ın, İngiliz yemek pişirme sanatını en iyi şekilde icra eden ve gösterişli bir şekilde sunan Jamie Oliver'ın pahalı ve alışılmışın dışındaki malzemelerden kaçınarak en iyi İngiliz yemeklerini pişirmesi için davet ettiğini açıkladı.
Liderler ve eşlerine en iyi İngiliz yemeklerini hazırlamak için restoranlar zincirinde çalışan çıraklarını da yanına alacak olan Oliver, ``Böyle önemli bir gruba yemek pişirmek amacıyla davet edilmek, bence bir ayrıcalık'' diye, duygularını ifade etti.