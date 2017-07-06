G20 karşıtları Porsche’leri yaktı

G20 zirvesi kapsamında dünyanın en zengin 20 ülkesinden liderlerin bir araya geleceği Hamburg’da, lüks Porsche arabaların sergilendiği Eidelstedt’deki merkezde yangın çıktı. Yetkililer gece yarısı çıkan yangının muhtemelen G20’ye karşı Hamburg’da buluşan küreselleşme karşıtı gruplar tarafından başlatıldığını söyledi.

Kundaklama sonucu 12 lüks spor araba yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için gece boyu çalıştığı belirtildi.

Yarın başlayacak G20 zirvesi boyunca 100 bini aşkın göstericinin Hamburg’da bir araya gelmesi bekleniyor. Yetkililer kentin birçok bölgesinde gösterileri yasaklarken zirve boyunca yaklaşık 20 bin polis görev yapacak.