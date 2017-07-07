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Dünya

G20 karşıtı protestoculara polis müdahalesi

Hamburg'ta G20 Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Liman'da bir araya gelen göstericilerle polis arasında arbede çıktı

07 Temmuz 2017 01:09

Hamburg'ta G20 Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Hamburg polisi, kentin Balık Pazarı’nda toplanan protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. 

Polis tarafından yapılan açıklamada "Welcome to Hell" (Cehenneme Hoşgeldin) adlı gösteriye katılan yaklaşık 12 bin protestocudan bininin maskeli olduğu ve polise şişe, sopa ve birçok farklı cisim fırlattığı bildirildi.

Polisin bunun üzerine protesto geçidini durdurarak, göstericilere  maskelerini çıkarma çağrısında  bulunduğu ancak buna uyulmadığı bildirildi.  Hamburg polisi yaptığı açıklamada, G20 karşıtı protesto gösterisinde çıkan arbededen "Kara Blok" (Schwarze Blok) adlı radikal solcuları sorumlu tuttu. Polis ilk önce bu grubun barışçıl protestoculardan ayırılmaya çalışıldığını ancak bunun mümkün olmaması üzerine göstericilere müdahale etmek zorunda kalındığını duyurdu.

İzin verilen yasal gösterilerden olan geçitte, iki helikopter ve tam donanımlı yüzlerce polis görev aldı. Protestocular polislere ıslık çalarak ve "defolun" sloganları atarak karşılık verdi. Göstericilerin ellerinde taşıdıkları dövizlerde "Cehenneme Hoşgeldin" (Welcome to Hell), "Blokaj, Sabotaj, Demontaj - G20’ye Hayır" sloganları yer aldı.

Protestoyu canlı olarak takip DW Türkçe ekibi bazı araçların ateşe veridiği görüntüler kaydetti. Organizatörler gösterinin bittiğini duyurdu ve dağılma çağrısında bulundu. 

Polis, Hamburg Limanı’ndaki Balık Pazarı ve çevresini trafiğe kapattı. Maskeli grupların ara sokaklarda toplanmaya başladıkları bildirildi.

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