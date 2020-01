G20 için konteyner mahkeme

Hamburg polisi ve yargı mercileri 6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak G20 Zirvesi'nde yüzlerce kişinin gözaltına alınacağını tahmin ediyor. Elbe nehrinin güneyindeki konteynerlerde oluşturulacak geçici mahkemelerde, gözaltına alınanların yargılanması mümkün olacak.

Geçici mahkemelerdeki yargılamalar 24 saat boyunca devam edecek ve sekiz ayrı duruşmayı aynı anda yapmak mümkün olacak. Mahkemelerde suçu sabit görülen kişiler kadar, polisin suç işlemesinden şüphe ettiği kişiler de hakim karşısına çıkacak. 10 güne kadar sürebilecek tedbir amaçlı gözaltıların G20'de gözaltına alınanların sayısını da artırması bekleniyor.

Yüzlerce gözaltı bekleniyor

Hakim karşısına çıktıktan sonra suçu sabit görülenler ise haklarında yeni bir yargılama yapılana kadar gözaltında tutulabilecek. Ancak bu kişilere ilişkin duruşmaların geçici mahkemelerde yapılması beklenmiyor. Yetkili mahkemeden yapılan açıklamada, bu önlemlerin G20'nin ilk aşamalarında yargı kararlarını hızlandırmak için alındığı belirtildi.

Konteynerlerin geçici mahkemelere dönüştürülmesinin maliyeti yaklaşık 750 bin euro. Bir mahkeme sözcüsü, "Yargıçların zirveden birkaç gün önce görevlendirilmesini, zirve süresince ve sonrasında görev yapmasını planlıyoruz. Vardiyalı olarak görev yapacaklar, böylelikle 24 saat boyunca yargılama yapmak mümkün olacak" dedi.

130'dan fazla yargıcın ve bir o kadar da görevlinin 29 Haziran'dan zirvenin bitimine kadar görev yapması bekleniyor.

Mahkemeler ve gözaltı merkezleri, liderlerin buluşacağı bölgenin oldukça uzağında. Ancak Hamburg'un ana mahkemeleri zirvenin yapıldığı yerden sadece birkaç yüz metre uzaklıkta. Ne var ki zirve nedeniyle mahkemelere erişim imkanı olmayacak. Mahkeme yetkilileri, geçici mahkemelerin zirve süresince daha güvenli ve hızlı karar alınabilmesi için kurulduğunu açıkladı.

G20 karşıtı dayanışma

G20'nin Hamburg'da çeşitli gösterilerle protesto edilmesi bekleniyor. "G20 Not Welcome Here" adlı en büyük gösterinin 8 Temmuz'da yapılması ve gösteriye yaklaşık 150 bin kişinin katılması bekleniyor. Zirvede yaklaşık 15 bin polis görev yapacak. Hamburg polisine, Almanya'nın çeşitli kentlerinden ve Almanya'nın komşularından güvenlik güçleri de destek verecek.

Geçici mahkemelerin yanına kurulacak olan gözaltı merkezi de konteynerlerde görev yapacak. Bu konteynerler daha öncesinde mülteci barınağı olarak kullanılmıştı.

Tesis, 50 tek kişilik ve birden fazla kişinin tutulabileceği 70 hücreden oluşuyor. Polisin verdiği bilgilere göre tesis toplam 400 kişilik kapasiteye sahip.

Ayrıca tıbbi müdahalelerde bulunabilmek için de iki ayrı konteyner ayrıldı. Dört konteynerde ise gözaltına alınanların avukatları müvekkilleri ile görüşmelerde bulunabilecek, çevirmenler de hazır bulunacak. Ayrıca yönetici kadro için 200'den fazla bilgisayar da hazır bulunduruldu.

Polisin verdiği bilgilere göre, İşkenceyi Önleme Komitesi geçici konteynerlerin hukuka uygunluğunu denetledi. Zirve süresince de denetimlerin süreceği bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

Jenny Witt / Hamburg