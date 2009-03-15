G20: Büyüme için gereken yapılacak

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları nisan ayı başında liderlerin katılacağı zirve için İngiltere’de bir araya geldi.



Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin Maliye Bakanları ile Merkez Bankası başkanlarının katıldığı G20 zirvesinden ‘Büyümeyi yeniden sağlamak için gereken yapılacaktır’ mesajı çıktı. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride ‘Büyümeyi yeniden sağlamak için gereken azami çabayı göstermeye kararlıyız, ne gerekiyorsa yapılacaktır’ ifadesi kullanıldı. G20 zirvesinde IMF’nin fonlarının artırılması, temel finansal kuruluşlarının korunması, global finansal sistemin dengelenmesi ve aynı zamanda kredi mekanizmasının tekrar işler hale gelebilmesi için gerekli tüm adımların atılması da kararlaştırıldı.



Merkez Bankalarının gevşek para politikası uygulamayı sürdüreceğini ve uygulanacak olan para politikasının, hükümetlerin mali politikaları ile paralel gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantı da bankaların sermayelendirilmesi, likidite kanalların çalışmasının gözetilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. G20 yetkilileri kredi reyting kuruluşlarının denetlenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Böylelikle yatırımcıların yüksek riskli yatırımlardan kaçınması sağlanmış olacağı belirtiliyor.



G20'de anlaşma: İleri adımlar atılacak



Bu arada G20 Maliye Bakanları toplantısında alınan kararları açılayan İngiltere Maliye Bakanı Alastair Darling, "küresel büyümeyi canlandırmak, borçlanmayı desteklemek ve küresel finansal sistemi güçlendirmek için daha ileri adımlar atılmasında anlaştık" dedi.



Darling, toplantıda alınan ve 2 Nisan tarihinde Londra'da yapılacak G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları tarafından ele alınarak nihai sonuca bağlanacak kararların "aciliyet" taşıyan konulara dair olduğuna dikkati çekti. Darling, dünya ekonomisinin krizden çıkartılması için çabaların süreklilik arz etmesinin önemini de vurguladı.



Toplantının bir "yön belirlenmesinde" faydalı olduğuna işaret eden Darling, piyasalardaki talebin ve iş imkanlarının artması için "koordineli, kapsamlı ve kesin" bir hareket planı belirlediklerini ve büyümenin yeniden sağlanması için gereken adımların atılmasında kararlı olduklarını bildirdi. Korumacılığın her türüyle mücadele etmeyi taahhüt ettiklerini ifade eden Darling, "serbest ticaret ve yatırımların" önünün açılmasına çalışacaklarını anlattı.



Şimşek, IMF ile görüştü



Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky'nin de yer aldığı IMF heyeti ile G20 toplantısında bir araya geldi.



G20 Ülkeleri Maliye ve Ekonomi Bakanları toplantısının düzenlendiği İngiltere'nin Brighton kenti yakınlarındaki Horsham kasabasında gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.



Türkiye'ye bugün dönecek olan Bakan Şimşek, G-20 toplantısı ve toplantı çerçevesinde gerçekleştirdiği temaslarını Atatürk Havalimanında yapacağı basın toplantısında değerlendirecek.





