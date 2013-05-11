T24 LogoT24 Logo
Dünya

G20 afişlerinden Sarkozy çıktı, Erdoğan girdi

G24 afişlerinde, ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğraf bulunuyor

11 Mayıs 2013 15:26

G-20 Zirvesi için hazırlanan afişten eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy silinip yerine Başbakan Tayyip Erdoğan konuldu.

Avustralya'nın en kalabalık üçüncü şehri olan Brisbane, 15-16 Kasım 2014'te G-20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Zirvenin tanıtımı için Fransa'nın başkenti Paris'e de afişler asıldı.

Afişlerde, ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğraf bulunuyor.

Bu fotoğrafa, "Brisbane: Avustralya'nın yeni kozmopolit şehri. Avustralya'nın neden G20-2014 zirvesini Brisbane kentinde topladığının nedenlerini öğrenmek ister misiniz" sözleri eşlik ediyor.

Üç liderin yer aldığı fotoğraf, 2011'de Fransa'da yapılan G-20 zirvesi sırasında çekilmişti.

Orijinal fotoğrafta bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçimleri kaybedince yeni afişten silindi.

\

Yetkililer yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da olduğu bir fotoğrafa yer vermek yerine, Paris sokaklarında bu kareyi kullanmayı seçtiler.

ETİKETLER

g20afişerdoğansarkozy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24