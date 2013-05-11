G20 afişlerinden Sarkozy çıktı, Erdoğan girdi

G-20 Zirvesi için hazırlanan afişten eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy silinip yerine Başbakan Tayyip Erdoğan konuldu.

Avustralya'nın en kalabalık üçüncü şehri olan Brisbane, 15-16 Kasım 2014'te G-20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Zirvenin tanıtımı için Fransa'nın başkenti Paris'e de afişler asıldı.

Afişlerde, ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğraf bulunuyor.

Bu fotoğrafa, "Brisbane: Avustralya'nın yeni kozmopolit şehri. Avustralya'nın neden G20-2014 zirvesini Brisbane kentinde topladığının nedenlerini öğrenmek ister misiniz" sözleri eşlik ediyor.

Üç liderin yer aldığı fotoğraf, 2011'de Fransa'da yapılan G-20 zirvesi sırasında çekilmişti.

Orijinal fotoğrafta bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçimleri kaybedince yeni afişten silindi.

Yetkililer yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da olduğu bir fotoğrafa yer vermek yerine, Paris sokaklarında bu kareyi kullanmayı seçtiler.