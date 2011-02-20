-G20 "KRİZDEN KAÇINMADA" UZLAŞTI PARİS (A.A) - 20.02.2011 - G20 üyesi ülkeler ekonomik dengesizlikleri tespit ederek yeni bir krizden kaçınmayı amaçlayan göstergeler üzerinde anlaştı. Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı toplantıda, ekonomik risklerin izlenmesi ve yeni bir krizin önlenmesine yönelik göstergeler kabul edildi. Cari işlemler fazlası kriterinin yumuşatılmasıyla Çin de göstergeleri kabul etti. Çin'in döviz rezervlerinin faiz ödemesinin, cari işlemler dengesi hesaplamasından çıkarılmasıyla gösterge, cari işlemler dengesi ile dış ticaret dengesi arasında belirlenmiş oldu. Diğer göstergeler, kamu borçları ve açıkları, özel borç seviyesi ve tasarruf oranı olarak kabul edildi. Döviz rezervleri ile Çin ve ABD ilişkilerinde uzun süre tartışma konusu olan döviz kurları ise gösterge listesine dahil edilmedi. Göstergelerle, faiz oranları, enflasyon ve ekonomik büyümedeki bozulmalara yol açan devasa bütçe açıkları ve fazlalarının önüne geçerek bir başka finansal krizin yaşanmasının önüne geçilmesine çalışılıyor. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, kullanılacak göstergeler konusunda uzun tartışmalar yaşandığını, Çin'in para birimi politikası konusunda hassas olduğunu ve bazı ekonomik göstergelerin dahil edilmesine karşı çıktığını söyledi. Lagarde, tartışmaların, ''açık sözlü, bazen gergin'' geçtiğini ve nihai bir uzlaşmaya varıldığını ifade ederek, göstergelerin, ekonomik politikaların eşgüdümüne rehberlik edeceğini belirtti. G20'nin bundan sonra göstergelerin nasıl değerlendirileceğini belirlemesi gerekiyor. Bunun da Nisan ayında Washington'da düzenlenecek toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, uzlaşmanın, ulusal bencillikler nedeniyle ''sulandırılmış bir anlaşma'' olduğunu ifade etti.