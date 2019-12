-G20 "BATABİLİR" BANKALAR KONUSUNDA KARARSIZ SEUL (A.A) - 10.11.2010 - G20, hangi kuruluşların sistematik açıdan önemli finansal kuruluşlar ve ''batmak için çok büyük'' olacağı konusunda henüz karar vermedi. G20'nin Finansal İstikrar Kurulu'na yakın kaynakların verdiği bilgide, iki listenin söz konusu olmadığı belirtilerek, küresel ölçekte faaliyet gösterseler de göstermeseler de sistematik açıdan önemli olan tüm bankalar için ek zarar absorbe etme önlemleri uygulanacağı ifade edildi. Kaynaklar ayrıca, bankaların isimleri ve sayısı konusunda bir şey söylemek için erken olduğunu vurguladı. Financial Times'ta (FT) yer alan haberde, G20'nin sistematik açıdan önemli bankalar listesinde küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bankalara yer verileceği, yerel ölçekte faaliyet gösteren bankalara ise başka bir listede yer verileceği öne sürüldü. -FT'NİN HABERİ- Gazetenin haberine göre, G20 üyesi ülkeler tarafından bu hafta yapılacak toplantıda gündeme getirilecek finansal regülasyon planı, küresel ölçekte en fazla iş yapan bankalara odaklanacak, büyük ancak yerel alanda iş yapan bankaları kapsamayacak. Aralarında batması durumunda küresel çöküşe neden olabilecek en önemli bankaların listesinin açıklanacağı G20, regülasyon konusunda bir çok ayarlamayı ülkelerin kendilerine bırakacak. G20'nin söz konusu listede yer alan bankalara karşı ulusal regülatörlerin daha dikkatli olmaları amacıyla listeyi açıklayacağı belirtiliyor. Haberde, politikacılar ve regülatörlerin, batık bankaların tasfiyesine ilişkin küresel bir yaklaşım belirleme fikrinin çok karmaşık bir konu olduğu sonucuna vardıkları belirtilerek, regülatörlerin batık banka yönetimi konusunda uluslararası bir eylem planını koordine edecek araç konusunda uzlaşma sağlayamadığı ifade edildi. Haberde, listede, Alman Deutsche Bank, ABD'li bankalar Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, İngiliz Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, Kanadalı RBC, İspanyol Santander, BBVA, Fransız BNP Paribas, Societe Generale, İtalyan Banca Intesa, UniCredit, Japon Mitsubishi UFJ, Mizuho, Nomura, Sumitomo Mitsui, Hollandalı ING ve İsviçreli Credit Suisse, UBS'in yer aldığı belirtiliyor. Ancak bazılarının listeden çıkarılabileceği tahmin edildi.